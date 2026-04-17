Giornalismo sotto attacco in Italia

Così Fratelli d’Italia voleva censurare Mimmo Lucano. E il modello Riace sull’integrazione

Articoli
Redazione
0 0

A Catanzaro Fratelli D’Italia ha provato ad impedire a Mimmo Lucano di portare la sua esperienza del modello Riace in una conferenza organizzata dall’Università.

“Ho appreso che esponenti calabresi e nazionali di Fratelli d’Italia, partito di cui Giorgia Meloni è presidente, considerano scandaloso il mio invito a un seminario, organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro, avente come tema il modello d’accoglienza dei cittadini migranti messo in piedi a Riace. – ha scritto in queste ore Mimmo Lucano – Secondo il partito della premier, l’esperimento di rinascita sociale, economica, culturale e politica di un paesino della profonda periferia europea, devastata da mafia, corruzione, emigrazione inarrestabile di giovani, disservizi di ogni genere, non avrebbe diritto di cittadinanza nelle aule universitarie, perché ideologicamente orientato. Il laboratorio Riace (con tutte le sue imperfezioni) ha suscitato l’interesse scientifico di decine di università di tutto il mondo, ha ispirato centinaia tra tesi di laurea e di dottorato, è stato oggetto di molti libri, documentari e perfino di una fiction Rai (mai messa in onda, questo sì, per un esplicito astio ideologico), ed è stato osservato da vicino da migliaia di persone provenienti da tutti i continenti, desiderose di comprendere come si potessero unire crescita economica, solidarietà e municipalismo democratico in un unico luogo – così deprivato, oltretutto, di tante opportunità. Trovo semplicemente ridicolo che membri del partito oggi al Governo, responsabile della liberazione impunita di un torturatore e stupratore di bambini (con tanto di onore di rimpatrio a bordo di un volo di Stato), delle omissioni dei salvataggi in mare (vedi Steccato di Cutro e Roccella Ionica), del sostegno al criminale e genocida governo israeliano, ritenga che un’università calabrese non dovrebbe dare voce a un modello “condannato”: a Riace, gli unici a essere condannati sono i giovani costretti a fuggire per mancanza di lavoro e gli anziani, necessitati a spostarsi (a caro prezzo) per curarsi negli ospedali del Nord. Noi a Riace abbiamo lanciato orgogliosamente un messaggio di umanità e sviluppo democratico che non ci stancheremo né di riproporre, né di divulgare con tutti i mezzi. Chi ha fatto della disumanità la propria cifra politica dovrebbe avere la decenza di non dare lezioni di morale”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini

Redazione

Ddl Romeo, gli effetti nefasti negli esposti pretestuosi contro i giornalisti

Redazione

Un’indagine a 360 gradi su mafia e politica? Sante parole, Colosimo, se non facesse l’opposto

Davide Mattiello

Sabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo

Redazione

“Global Progressive Mobilisation”. A Barcellona 17 e 18 aprile

Ettore Siniscalchi

Nuova slapp di Eni a Recommon sulle licenze in acque palestinesi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.