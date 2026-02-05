Solidarietà da Paolo Berizzi ad Articolo 21: baluardo della democrazia

0 0

Solidarietà all’associazione è stata espressa dal giornalista di Repubblica, Paolo Berizzi, che in un post su X ha scritto “Artventuno , baluardo della democrazia nel mirino degli anti-antifascisti di governo e delle penne prone davanti al potere”. Berizzi da tempo condivide con Articolo 21 battaglie di democrazia, contro gli odiatori del web e contro i rigurgiti neofascisti di cui ha scritto molto e in odo approfondito e rigoroso, per questo da anni è costretto a vivere sotto scorta. Ringraziamo Paolo, continueremo a percorrere insieme la strada tracciata dalla Costituzione antifascista.

