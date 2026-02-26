Sigfrido Ranucci al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino domenica 1 marzo per presentare i libri “Navigare senza paura” e “Il ritorno della casta”

0 0

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con l’Associazione Articolo 21, organizza l’incontro pubblico con il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchiesta Report, che presenterà i suoi libri “Navigare senza paura” e “Il ritorno della casta” domenica 1 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Don Bosco.

L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sui temi dell’informazione, della giustizia, del potere e delle sfide educative legate al mondo digitale, elementi centrali nel lavoro di Ranucci e nell’impegno dell’Associazione Articolo 21 per la tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini a essere informati.

Con “Navigare senza paura”, Ranucci propone uno strumento innovativo pensato per aiutare i più giovani – ma anche genitori e insegnanti – a orientarsi nella complessità del mondo digitale. Il volume si presenta come un vero e proprio “libro gioco”: quattro storie brevi che nascono da situazioni quotidiane – un compito, una partita online, lo spogliatoio, i racconti in classe – e si trasformano in bivi decisionali, invitando il lettore a scegliere e a sperimentare conseguenze diverse. Un percorso che permette di comprendere, in modo sicuro e coinvolgente, emozioni, rischi e responsabilità legate alla rete, stimolando dialogo e consapevolezza. Un messaggio chiaro attraversa le pagine: le scelte cambiano il destino, anche nel mondo digitale.

Con “Il ritorno della casta”, Ranucci affronta invece uno dei nodi più delicati della vita democratica italiana: il rapporto tra potere politico e magistratura. Attraverso un’analisi documentata e incisiva, il libro ripercorre cinquant’anni di storia italiana, mettendo in luce un “filo nero” che collega vicende e riforme della giustizia – dalla riforma Castelli del 2005 alla riforma Mastella, fino alla riforma Cartabia – evidenziandone criticità, contraddizioni e conseguenze. Secondo l’autore, l’attuale processo di riforma rischia di produrre una giustizia a due velocità: più tutelante per i potenti e più penalizzante per i cittadini comuni. Un’opera che invita a interrogarsi su trasparenza, legalità e futuro delle istituzioni democratiche.

Durante la serata l’autore dialogherà con:

· Beppe Giulietti, Coordinatore nazionale di Articolo 21;

· Jada Commodi, Assessore del Comune di Gualdo Tadino;

· Oriano Anastasi, Coordinatore regionale di Articolo 21;

· Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia.

Sigfrido Ranucci è uno dei principali volti del giornalismo d’inchiesta italiano. Alla guida di Report, programma tra i più seguiti e discussi del panorama informativo nazionale, conduce da anni un lavoro rigoroso di verifica e approfondimento, affrontando temi sensibili con l’obiettivo di garantire ai cittadini un’informazione documentata, indipendente e libera da condizionamenti.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività culturali promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il mondo associativo, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di confronto e riflessione sui temi dell’attualità, della legalità e della qualità dell’informazione.

Il Comune di Gualdo Tadino e l’Associazione Articolo 21 invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

Ingresso libero.

