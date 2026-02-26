Giornalismo sotto attacco in Italia

Sigfrido Ranucci al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino domenica 1 marzo per presentare i libri “Navigare senza paura” e “Il ritorno della casta”

Redazione
Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con l’Associazione Articolo 21, organizza l’incontro pubblico con il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchiesta Report, che presenterà i suoi libri “Navigare senza paura” e “Il ritorno della casta” domenica 1 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Don Bosco.
L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sui temi dell’informazione, della giustizia, del potere e delle sfide educative legate al mondo digitale, elementi centrali nel lavoro di Ranucci e nell’impegno dell’Associazione Articolo 21 per la tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini a essere informati.
Con “Navigare senza paura”, Ranucci propone uno strumento innovativo pensato per aiutare i più giovani – ma anche genitori e insegnanti – a orientarsi nella complessità del mondo digitale. Il volume si presenta come un vero e proprio “libro gioco”: quattro storie brevi che nascono da situazioni quotidiane – un compito, una partita online, lo spogliatoio, i racconti in classe – e si trasformano in bivi decisionali, invitando il lettore a scegliere e a sperimentare conseguenze diverse. Un percorso che permette di comprendere, in modo sicuro e coinvolgente, emozioni, rischi e responsabilità legate alla rete, stimolando dialogo e consapevolezza. Un messaggio chiaro attraversa le pagine: le scelte cambiano il destino, anche nel mondo digitale.
Con “Il ritorno della casta”, Ranucci affronta invece uno dei nodi più delicati della vita democratica italiana: il rapporto tra potere politico e magistratura. Attraverso un’analisi documentata e incisiva, il libro ripercorre cinquant’anni di storia italiana, mettendo in luce un “filo nero” che collega vicende e riforme della giustizia – dalla riforma Castelli del 2005 alla riforma Mastella, fino alla riforma Cartabia – evidenziandone criticità, contraddizioni e conseguenze. Secondo l’autore, l’attuale processo di riforma rischia di produrre una giustizia a due velocità: più tutelante per i potenti e più penalizzante per i cittadini comuni. Un’opera che invita a interrogarsi su trasparenza, legalità e futuro delle istituzioni democratiche.
Durante la serata l’autore dialogherà con:
· Beppe Giulietti, Coordinatore nazionale di Articolo 21;
· Jada Commodi, Assessore del Comune di Gualdo Tadino;
· Oriano Anastasi, Coordinatore regionale di Articolo 21;
· Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia.
Sigfrido Ranucci è uno dei principali volti del giornalismo d’inchiesta italiano. Alla guida di Report, programma tra i più seguiti e discussi del panorama informativo nazionale, conduce da anni un lavoro rigoroso di verifica e approfondimento, affrontando temi sensibili con l’obiettivo di garantire ai cittadini un’informazione documentata, indipendente e libera da condizionamenti.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività culturali promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il mondo associativo, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di confronto e riflessione sui temi dell’attualità, della legalità e della qualità dell’informazione.
Il Comune di Gualdo Tadino e l’Associazione Articolo 21 invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.
Ingresso libero.

