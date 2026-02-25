Ignazio La Russa, un comico e il Paese reale

0 0

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello con il busto del duce in casa, ha pubblicato un video nel quale chiede un risarcimento alla Rai e al festival di Sanremo per il comico Pucci, prima invitato e poi autoesclusosi dal festival.

Brevi considerazioni: il Presidente del Senato non ha altro da fare?

La Rai reinviterà Pucci o gli farà un contratto per una sua trasmissione, magari in prima serata?

Nel frattempo ciascuno preghi il suo Dio affinché assicuri al presidente Mattarella non vita lunga, ma lunghissima vita.

