Referendum, ritardo inaccettabile dell’Agcom. L’intervento dell’Osservatorio

Roberto Zaccaria
L’Osservatorio sulla par condicio del Comitato, società civile per il NO, che opera in collaborazione con Articolo21, ha iniziato la sua attività lunedì 23 febbraio a meno di un mese dalla data del voto referendario.

Abbiamo precisato che ci saremmo basati sui dati pubblici forniti da Geca per Agcom e dall’Osservatorio di Pavia per la Commissione parlamentare, oltre alle rilevazioni CorisSapienza ricavate dall’osservazione dei principali TG della sera.

Oggi intendiamo rivolgerci all’Agcom che per legge è il principale garante dell’osservanza della par condicio con due quesiti specifici.

Prima di tutto ci domandiamo se è logico che a tutt’oggi non sia ancora disponibile sul sito dell’Autorità un monitoraggio giornaliero redatto in forma chiara e comprensibile dei tempi dedicati alle due diverse posizioni nei telegiornali e nei programmi di informazione delle principali emittenti. Sarebbe utile osservare sotto questo profilo  anche l’imparzialità dei conduttori nei programmi di informazione e di intrattenimento così come la legge richiede.

Ci domandiamo in sintesi se la partita di un referendum così importante verrà giocata senza arbitro e senza Var.

La seconda domanda è altrettanto delicata. È lecito che Radio Radicale che per una parte delle sue trasmissioni è radio di partito (e quindi come tale sottratta alle regole di par condicio), ma che, per un’altra parte delle trasmissioni, svolge un’attività di pubblico interesse e per questo gode di un finanziamento pubblico, non trascurabile, possa fare, come sta facendo, una campagna imponente e decisamente orientata al sostegno delle ragioni del SI.

Diciamo tutto questo senza sminuire il nostro giudizio di grande considerazione verso il lavoro meritorio che in tutti questi anni Radio radicale e i suoi giornalisti hanno egregiamente svolto.

 

