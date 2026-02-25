Giornalismo sotto attacco in Italia

L’invincibilità dei “melones” è finita a Sanremo

News
Roberto Bertoni
0 0

Il mesto esordio del quinto Sanremo targato Carlo Conti sancisce la prima vera crisi del governo Meloni. Perché? Perché si tratta del nostro SuperBowl (il paragone non è avventato, infatti dall’esibizione anti-trumpiana andata in scena in quel contesto l’inquilino della Casa Bianca ne ha subito un pesante contraccolpo) e ha fatto flop. Un flop colossale, quasi tre milioni di spettatori in meno rispetto all’anno scorso, che va al di là del livello non eccelso delle canzoni proposte, a dimostrazione che TeleMeloni ha stancato, che la pochezza culturale e artistica consentita in questo “servizio pubblico” è ormai diventata asfissiante anche per la platea generalista e spesso disimpegnata, che a furia di non premiare un minimo la qualità, il talento e la bellezza vera anche i tuoi si disamorano e che la democristianità spinta all’eccesso, improntata al conformismo più smaccato e plateale, non paga mai perché annoia. Non a caso, l’unico guizzo di splendore, palesemente non preparato, dunque sorprendente e dotato della freschezza necessaria per far cadere i veli su un potere in decadenza, è giunto da una donna di centocinque anni, Gianna Pratesi, la quale ci ha ricordato una cosa semplicissima: l’Italia è una Repubblica democratica nata dalla Resistenza al nazi-fascismo che il 2 giugno del ’46 ha scelto di liberarsi dalla monarchia complice di Mussolini. Una nozione semplice, che tuttavia, in quest’epoca di asservimento generale, è sembrata rivoluzionaria.

No, non hanno già perso le elezioni e nemmeno il referendum (bisogna lottare!) ma è crollato il mito della loro invincibilità, della loro connessione sentimentale col popolo che non subisce scalfiture e della loro presunta egemonia culturale (non sono in grado di esercitarla, si limitano al massimo a una gestione maldestra del potere). E occhio, perché quando è il “Paese reale” a lanciare un messaggio così netto, dicendo un basta catodico alla propaganda filo-governativa sprigionata da quasi tutti i tasti del telecomando, significa che hai imboccato il viale del tramonto, in quanto la crisi non investe più un programma andato male o un direttore gaffeur ma il tuo intero sistema mediatico, basato su un cattivo analogico nell’età dell’infosfera e delle piattaforme digitali. A questo punto, o cambi (e non ne sono capaci) o prima o poi arriva il redde rationem. Sta a noi far sì che quel giorno, politicamente e mediaticamente, arrivi quanto prima.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il vero bersaglio del referendum è l’uguaglianza

Massimo Marnetto

Al via la collaborazione con il Polo Multimediale Pietro Ingrao di Lenola

Redazione

Fenice Viva replica alle affermazioni della direttrice Venezi

Redazione

Mario Paciolla: il 22 febbraio appuntamento al Museo del Balì

Redazione

Comitato per il No, mobilitazione in provincia di Lucca

Redazione

Usigrai: ritiro delle firme ha coinvolto tutte le redazioni Rai. L’Azienda ne prenda atto, si assuma le responsabilità e si mostri in grado di tutelare l’immagine e il ruolo della Rai

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.