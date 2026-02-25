Giornalismo sotto attacco in Italia

European Media Freedom Act mai recepito, si rischia l’infrazione

Articoli
Redazione
0 0

“Il Regolamento europeo European Media Freedom Act (EMFA) non è stato di fatto recepito dall’ordinamento italiano”. Lo sottolinea Vincenzo Vita, responsabile informazione e culture digitali di Sinistra Italiana. “Pensiamo all’articolo 4 sul divieto dello spionaggio dei giornalisti attraverso le varie forme possibili. E pensiamo all’articolo 5, in vigore dallo scorso 8 agosto, che sottolinea
la necessità di avere norme a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dei servizi pubblici radiotelevisivi – prosegue -. La legge in vigore in Italia prevede, al contrario, un ruolo esplicito del governo, a partire dalla scelta dell’amministratore delegato in capo a Palazzo Chigi. Inoltre, la recente Legge di bilancio ha diminuito le entrate da canone di abbonamento, contravvenendo ad un altro principio dell’EMFA. La discussione parlamentare sulla riforma è ferma presso l’ottava Commissione del Senato e il testo proposto dalle forze governative affida all’area parlamentare di maggioranza il potere di nomina della figura apicale della Rai. Ciò che sembra uscire dalla porta rientra, dunque, dalla finestra. L’Italia è inadempiente, come hanno denunciato le associazioni Articolo 5 e Articolo21”.
“Come ha denunciato in un’interrogazione la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi-Sinistra rivolta alla Presidente del Consiglio e al Ministro per gli Affari europei – conclude Vita -, parrebbe che da Bruxelles sia stata inviata da un po’ una lettera (di richiamo?) al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non se ne sa nulla. Segreto di Stato? Certamente, l’Italia rischia un’infrazione amara e pesante”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Perché quanto accaduto a Rogoredo rappresenta una narrazione da nascondere in vista del referendum

Giuseppe Giulietti

Migranti: tre anni fa la strage a Steccato di Cutro. Ieri come oggi, vite a perdere

Angela Caponnetto

Referendum, ritardo inaccettabile dell’Agcom. L’intervento dell’Osservatorio

Roberto Zaccaria

Ignazio La Russa, un comico e il Paese reale

Redazione

Non eravamo tutti ucraini?

Giuseppe Giulietti

Papa Leone e Trump agli opposti. E’ utile ricordarlo

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.