Sale piene a Torino per la proiezione del docufilm su Giulio Regeni

Davide Mattiello
Articolo 21 Piemonte ha promosso e partecipato alla proiezione straordinaria del docufilm su Giulio Regeni al cinema Romano di Torino, svoltasi ieri sera. Straordinaria perchè entrambe le sale dedicate alle due proiezioni consecutive erano gremite, soprattutto da giovani, perché Alessandra Ballerini, Luciana Littizzetto, don Luigi Ciotti hanno saputo trovare parole precise per connettere passato e presente, il dramma di Giulio, la compostezza indomita dei suoi genitori, le gravi responsabilità del governo egiziano e quelle altrettanto gravi di parte delle Istituzioni italiane con il ruolo che può essere di ciascuno di noi nel continuare a dare vita a Giulio ed ai tanti Giulio più dimenticati attraverso la continua, comune, organizzata ricerca di verità e giustizia. Don Ciotti ha centrato il suo intervento sulle parole della mamma di Giulio: Cosa ti hanno fatto? Sono le parole che sempre dovremmo saper pronunciare davanti a storie martoriate come quella. Perché, aggiungo mutuando pensieri da Arrigoni e Guevara, si resta umani soltanto esercitando il cuore a sentire ogni ingiustizia ovunque e su chiunque commessa, come propria. Almeno noi l’abbiamo capita così.

Davide Mattiello, Articolo 21 Piemonte’

