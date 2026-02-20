Italia: MFRR condurrà una missione di follow-up sulla libertà dei media a Roma

0 0

I partner del Media Freedom Rapid Response (MFRR), tra cui la Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ), condurranno una missione di advocacy a Roma, Italia, il 9 e 10 marzo 2026 per valutare gli sviluppi chiave che incidono sulla libertà di stampa e dei media nel Paese e promuovere l’attuazione di riforme cruciali. La missione si concentrerà su quattro temi principali: la riforma dell’emittente pubblica RAI e la sua conformità all’European Media Freedom Act (EMFA); il recepimento della Direttiva UE Anti-SLAPP e una più ampia riforma in materia di diffamazione; le minacce digitali e l’uso della sorveglianza contro i giornalisti; e la concentrazione del mercato dei media e la sua compatibilità con l’EMFA.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21