Aspettando verità e giustizia per Ján Kuciak a otto anni dalla morte

In vista dell’ottavo anniversario dell’omicidio del giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kušnírová, la Federazione europea dei giornalisti (EFJ) si unisce alle organizzazioni partner sottoscritte del Media Freedom Rapid Response (MFRR) nel rinnovare l’appello affinché sia ​​fatta piena giustizia per il loro brutale omicidio.

Con il nuovo processo a Marian Kočner, due volte assolto ma presunto mandante, di nuovo in corso a Bratislava a partire da gennaio 2026, resta la speranza che tutti i responsabili di aver ordinato e portato a termine questo assassinio saranno alla fine processati per i loro crimini.

Il 21 febbraio 2018, Kuciak e Kušnírová furono uccisi a colpi d’arma da fuoco nella loro abitazione fuori Bratislava. Kuciak, giornalista del sito investigativo Aktuality.sk, era noto per aver denunciato casi di corruzione e frode fiscale che coinvolgevano l’imprenditore Kočner e personaggi di spicco legati al partito al governo Smer-SSD e alle reti della criminalità organizzata.

Finora sono state condannate quattro persone per gli omicidi, inclusi sicari e intermediari. Tuttavia, Kočner, accusato di aver architettato il crimine dopo aver minacciato Kuciak, è stato assolto due volte per mancanza di prove conclusive.

Il 26 gennaio, il Tribunale penale speciale di Bratislava ha avviato le deliberazioni per il nuovo processo a carico di Kočner. Questo nuovo procedimento segue la decisione della Corte Suprema di annullare l’assoluzione di Kočner nel maggio 2025. Il caso è ora esaminato da un collegio di nuova costituzione.

Otto anni dopo il brutale assassinio di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, il mondo dei media in Slovacchia è sotto una chiara pressione , segnato da una pericolosa retorica contro la stampa da parte dei politici al governo, dal crescente controllo dei media e dalla costante erosione della libertà di stampa.

Dopo la rielezione del primo ministro Robert Fico e della coalizione di governo guidata dal suo partito populista Smer nel 2023, gli attacchi ai giornalisti si sono notevolmente intensificati , tra cui aggressioni fisiche, campagne diffamatorie, abusi verbali e molestie legali .

Mentre onoriamo la memoria di Kuciak, le nostre organizzazioni esortano il governo slovacco a sostenere la libertà dei media, a porre fine a tutte le forme di molestie e campagne diffamatorie contro i giornalisti e a garantire che la stampa possa svolgere il suo ruolo di controllo senza timore di ritorsioni.

Le nostre organizzazioni continueranno a monitorare attentamente il nuovo processo in corso e contiamo di presenziare al verdetto. Fino ad allora, restiamo impegnati a sostenere la causa per Ján e Martina, fino a quando non sarà fatta giustizia, come in ogni caso in cui la sicurezza dei giornalisti sia a rischio o compromessa.

Firmato:

Istituto della stampa internazionale (IPI)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ)

Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF)

ARTICOLO 19 Europa

Free Press Unlimited (FPU)

