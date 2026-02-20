Aspettando verità e giustizia per Ján Kuciak a otto anni dalla morte

In vista dell’ottavo anniversario dell’omicidio del giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kušnírová, la Federazione europea dei giornalisti (EFJ) si unisce alle organizzazioni partner sottoscritte del Media Freedom Rapid Response (MFRR) nel rinnovare l’appello affinché sia fatta piena giustizia per il loro brutale omicidio.
Con il nuovo processo a Marian Kočner, due volte assolto ma presunto mandante, di nuovo in corso a Bratislava a partire da gennaio 2026, resta la speranza che tutti i responsabili di aver ordinato e portato a termine questo assassinio saranno alla fine processati per i loro crimini.
Il 21 febbraio 2018, Kuciak e Kušnírová furono uccisi a colpi d’arma da fuoco nella loro abitazione fuori Bratislava. Kuciak, giornalista del sito investigativo Aktuality.sk, era noto per aver denunciato casi di corruzione e frode fiscale che coinvolgevano l’imprenditore Kočner e personaggi di spicco legati al partito al governo Smer-SSD e alle reti della criminalità organizzata.
Finora sono state condannate quattro persone per gli omicidi, inclusi sicari e intermediari. Tuttavia, Kočner, accusato di aver architettato il crimine dopo aver minacciato Kuciak, è stato assolto due volte per mancanza di prove conclusive.
Il 26 gennaio, il Tribunale penale speciale di Bratislava ha avviato le deliberazioni per il nuovo processo a carico di Kočner. Questo nuovo procedimento segue la decisione della Corte Suprema di annullare l’assoluzione di Kočner nel maggio 2025. Il caso è ora esaminato da un collegio di nuova costituzione.
Otto anni dopo il brutale assassinio di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, il mondo dei media in Slovacchia è sotto una chiara pressione , segnato da una pericolosa retorica contro la stampa da parte dei politici al governo, dal crescente controllo dei media e dalla costante erosione della libertà di stampa.
Dopo la rielezione del primo ministro Robert Fico e della coalizione di governo guidata dal suo partito populista Smer nel 2023, gli attacchi ai giornalisti si sono notevolmente intensificati , tra cui aggressioni fisiche, campagne diffamatorie, abusi verbali e molestie legali .
Mentre onoriamo la memoria di Kuciak, le nostre organizzazioni esortano il governo slovacco a sostenere la libertà dei media, a porre fine a tutte le forme di molestie e campagne diffamatorie contro i giornalisti e a garantire che la stampa possa svolgere il suo ruolo di controllo senza timore di ritorsioni.
Le nostre organizzazioni continueranno a monitorare attentamente il nuovo processo in corso e contiamo di presenziare al verdetto. Fino ad allora, restiamo impegnati a sostenere la causa per Ján e Martina, fino a quando non sarà fatta giustizia, come in ogni caso in cui la sicurezza dei giornalisti sia a rischio o compromessa.
Firmato:
- Istituto della stampa internazionale (IPI)
- Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
- Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ)
- Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF)
- ARTICOLO 19 Europa
- Free Press Unlimited (FPU)