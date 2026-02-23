Giornalismo sotto attacco in Italia

Il 27 febbraio giornata della cura

“Non possiamo solo assistere, dobbiamo connettere tutti i cantieri di pace, illuminare le zone oscurate, a cominciare dallo scandalo di Gaza..”. Parole di Flavio lotti che, stamane alla assemblea di Articolo 21, ha presentato il giro di Italia per la pace.
Sono oltre  centro le realtà territoriali che hanno già aderito. Il 27 febbraio ci sarà la giornata della cura e ciascuno di noi è invitato a promuovere iniziative di pace contro la guerra, il riarmo, il traffico d’armi, la distruzione del pianeta. Il 18 e il 19 aprile, invece, migliaia di ragazze e ragazzi si riuniranno ad Assisi, sarà anche l’occasione per presentare la nuova carta di Assisi “parole non pietre.”
Articolo 21 ha aderito a tutte le iniziative promosse dalla fondazione Perugia Assisi.

