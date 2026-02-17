Giornalismo sotto attacco in Italia

Giancarlo Caselli all’incontro di Articolo 21: Nordio ha confessato le vere finalità della legge

Articoli
Redazione
0 0

“Carlo Nordio è un problema ed è al tempo stesso una parte del grande problema che è questo governo. Infatti Giorgia Meloni sotto un’apparenza, in alcuni momenti persino gradevole, lascia trasparire pulsioni autoritarie sempre più forti, univoche e determinate. Nordio fa parte di questo disegno, è una sorta di Marchese del Grillo, l’uomo che quando si parla della separazione delle carriere parla alla Tafazzi e dice alla segretaria del Partito democratico: ‘Perché te la prendi, questa legge sarà utilissima anche per voi”. Così Giancarlo Caselli, uno dei magistrati più autorevoli e impegnati ha commentato le ultime “uscite” del Ministro della Giustizia a proposito della legge sulla separazione delle carriere che sarà sottoposta al referendum confermativo il 22 e 23 marzo prossimi.
“E’ il miglior sponsor del ‘no’ al referendum, eppure dice queste tafazzate con una leggerezza come fossero normali; il tutto in una crescente torsione verso l’autoritarismo che oggi è il problema dei problemi. Ripercorriamo quello che ha fatto questo ministro della Giustizia:  comincia dicendo che intercettazioni sono inutili contro la mafia perché i mafiosi non parlano al telefono, il  che è una vera stupidaggine; è lo stesso che ha abolito l’abuso d’ufficio; è lo stesso che non tanto tempo fa era contro la separazione delle carriere, ora è il paladino assoluto della divisione; è quello che  ha avviato l’informatizzazione uffici giudiziari che non funziona e infatti molti uffici sono tornati al cartaceo. Ormai ha confessato i veri scopi della legge: l’assoggettamento della magistratura al governo. davanti a ciò uno potrebbe pensare che si tratti di un romanzo dell’assurdo, ad un’invenzione grottesca e invece è tutto vero! L’ultima  la dichiarazione sul Csm poi… Ha detto che è fatto di padrini, questo vale per tutti i magistrati indistintamente! E’ un’offesa alle istituzioni, ai morti! E’ un’offesa che il ministro della Giustizia, che ha giurato sulla Costituzione, non può permettersi. Uno scivolone che qualifica il soggetto”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Caso Mario Paciolla, l’appello dei genitori: “C’è chi ha mentito sugli ultimi giorni, ora dica la verità”

Redazione

Benedetta Tobagi: “Sostengo le ragioni del NO perché questa non è una riforma della giustizia ma un attacco agli equilibri costituzionali”

Roberto Bertoni

Il caso Albanese: fake di stato

Riccardo Cucchi

Palestina, 684 sportivi uccisi dall’ottobre 2023: l’allarme del Comitato olimpico

Alessandra Mancuso

Al via da Napoli il 19 febbraio il “Giro d’Italia per la Pace”

Redazione

In morte di un antifascista: Piero Gobetti

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.