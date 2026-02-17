Giornalismo sotto attacco in Italia

Comitato per il No, mobilitazione in provincia di Lucca

News
Redazione
0 0
 Il Comitato Civile per il No al referendum costituzionale annuncia il calendario ufficiale degli incontri pubblici e delle iniziative che si terranno nel mese di febbraio e marzo nella provincia di Lucca.
L’obiettivo degli eventi è informare i cittadini sui contenuti della riforma costituzionale, promuovere un confronto aperto e favorire una partecipazione consapevole al voto.
Calendario degli eventi
  • 19 febbraio Sala Tobino Palazzo Ducale ore 18,30 Giovanni Bachelet presidente della società civile per il No
  • 24 febbraio Sala Tobino Pazzo Ducale Ore 21,00 Beniamino Deidda ex. magistrato ed ex procuratore della Repubblica a Firenze, Prato e Trieste e Marco Treggi avvocato, presidente della Camera Penale di Lucca e coordinatore per la Toscana della campagna del Sì
  • 27 febbraio Sala consiliare di Capannori ore 18,30 Simone Silvestri giudice del tribunale di Lucca e componente esecutivo di magistratura democratica
  • 2 marzo Sala Tobino Palazzo Ducale ore 21,00 Emanuele Rossi giurista Domenico Gallo ex magistrato
 
Con questi incontri si vuole offrire ai cittadini strumenti di informazione chiari e pluralistici, nel rispetto delle opinioni di tutti.”
 
Il Comitato Civile per il No è un gruppo apartitico di cittadini, associazioni, Cgil,ANPI, ARCI , Articolo 21, Libera e rappresentanti della società civile che promuovono un dibattito libero e consapevole sulla proposta di revisione costituzionale. Il Comitato opera sul territorio lucchese attraverso incontri, dibattiti e attività divulgative.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Usigrai: ritiro delle firme ha coinvolto tutte le redazioni Rai. L’Azienda ne prenda atto, si assuma le responsabilità e si mostri in grado di tutelare l’immagine e il ruolo della Rai

Redazione

No al referendum, il 14 febbraio appuntamento a Lenola

Redazione

Jimmy Lai non è un criminale – Lettera aperta all’Ambasciatore cinese

Massimo Marnetto

Nasce il presidio di Articolo 21 di Viterbo

Redazione

Le torture tra la Diaz e Bolzaneto. Una verità da percorrere insieme

Vincenzo Vita

Nasce il Comitato per il No di Latina, appuntamento il 10 febbraio

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.