Comitato per il No, mobilitazione in provincia di Lucca

Il Comitato Civile per il No al referendum costituzionale annuncia il calendario ufficiale degli incontri pubblici e delle iniziative che si terranno nel mese di febbraio e marzo nella provincia di Lucca.
L’obiettivo degli eventi è informare i cittadini sui contenuti della riforma costituzionale, promuovere un confronto aperto e favorire una partecipazione consapevole al voto.
Calendario degli eventi
- 19 febbraio Sala Tobino Palazzo Ducale ore 18,30 Giovanni Bachelet presidente della società civile per il No
- 24 febbraio Sala Tobino Pazzo Ducale Ore 21,00 Beniamino Deidda ex. magistrato ed ex procuratore della Repubblica a Firenze, Prato e Trieste e Marco Treggi avvocato, presidente della Camera Penale di Lucca e coordinatore per la Toscana della campagna del Sì
- 27 febbraio Sala consiliare di Capannori ore 18,30 Simone Silvestri giudice del tribunale di Lucca e componente esecutivo di magistratura democratica
- 2 marzo Sala Tobino Palazzo Ducale ore 21,00 Emanuele Rossi giurista Domenico Gallo ex magistrato
Con questi incontri si vuole offrire ai cittadini strumenti di informazione chiari e pluralistici, nel rispetto delle opinioni di tutti.”
Il Comitato Civile per il No è un gruppo apartitico di cittadini, associazioni, Cgil,ANPI, ARCI , Articolo 21, Libera e rappresentanti della società civile che promuovono un dibattito libero e consapevole sulla proposta di revisione costituzionale. Il Comitato opera sul territorio lucchese attraverso incontri, dibattiti e attività divulgative.