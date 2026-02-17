Comitato per il No, mobilitazione in provincia di Lucca

0 0

Il Comitato Civile per il No al referendum costituzionale annuncia il calendario ufficiale degli incontri pubblici e delle iniziative che si terranno nel mese di febbraio e marzo nella provincia di Lucca.

L’obiettivo degli eventi è informare i cittadini sui contenuti della riforma costituzionale, promuovere un confronto aperto e favorire una partecipazione consapevole al voto.

Calendario degli eventi

19 febbraio Sala Tobino Palazzo Ducale ore 18,30 Giovanni Bachelet presidente della società civile per il No

24 febbraio Sala Tobino Pazzo Ducale Ore 21,00 Beniamino Deidda ex. magistrato ed ex procuratore della Repubblica a Firenze, Prato e Trieste e Marco Treggi avvocato, presidente della Camera Penale di Lucca e coordinatore per la Toscana della campagna del Sì

27 febbraio Sala consiliare di Capannori ore 18,30 Simone Silvestri giudice del tribunale di Lucca e componente esecutivo di magistratura democratica

2 marzo Sala Tobino Palazzo Ducale ore 21,00 Emanuele Rossi giurista Domenico Gallo ex magistrato



Con questi incontri si vuole offrire ai cittadini strumenti di informazione chiari e pluralistici, nel rispetto delle opinioni di tutti.”

Il Comitato Civile per il No è un gruppo apartitico di cittadini, associazioni, Cgil,ANPI, ARCI , Articolo 21, Libera e rappresentanti della società civile che promuovono un dibattito libero e consapevole sulla proposta di revisione costituzionale. Il Comitato opera sul territorio lucchese attraverso incontri, dibattiti e attività divulgative .

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21