Sentenza Tar, l’intervento dei promotori della raccolta firme

Ieri pomeriggio è stato diffuso il comunicato dei promotori della raccolta firme del referendum.

“La decisione del TAR del Lazio in tre punti. – scrivono – Abbiamo lanciato una raccolta firme per chiedere il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura e in poche settimane abbiamo raggiunto e superato le 500.000 firme grazie a una mobilitazione generale della società civile e delle organizzazioni politiche e sindacali. Quando ancora era in corso la raccolta, il Governo ha fissato la data della consultazione e per questo abbiamo presentato ricorso al Tar che si è espresso con la sentenza emessa in data odierna, la quale ha affrontato questioni nuove e complesse, e ha affermato afferma tre cose fondamentali. La prima è che avevamo tutto il diritto di chiedere l’avvio della raccolta delle firme, perché questo dice la Costituzione. La seconda è che la fissazione della data del voto era necessaria per dare certezza dei tempi della consultazione. La terza è che la data del voto non danneggia l’interesse nostro e degli oltre 500.000 cittadini che hanno firmato la proposta, perché l’Ufficio centrale per il referendum dovrà comunque valutare la nostra richiesta. Insomma, il TAR ci ha detto che la risposta data dai numerosissimi cittadini che hanno firmato ci consente di continuare al meglio la nostra campagna elettorale e di aspettare serenamente la decisione dell’Ufficio Centrale per il Referendum. E così faremo nell’assoluto rispetto della decisione assunta”.

