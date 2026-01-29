Giulio Regeni: a Monfalcone anteprima con il regista

0 0

Dopo l’anteprima nazionale di Fiumicello, Giulio Regeni – Tutto il male del mondo arriva al Kinemax di Monfalcone per una proiezione-evento domenica 1° febbraio alle ore 17.00.

Il documentario è la prima opera cinematografica che ricostruisce in modo rigoroso la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dello stesso anno.

A raccontare per la prima volta questa vicenda sono Claudio Regeni e Paola Deffendi, i genitori di Giulio, che negli anni hanno portato avanti una battaglia civile e legale senza precedenti, sfidando il muro di silenzi e depistaggi del regime egiziano guidato da Abdel Fatah al-Sisi.

Accanto a loro, la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l’avvocata che li ha assistiti in un lungo e complesso percorso giudiziario culminato nel rinvio a giudizio di quattro agenti della National Security egiziana. Il processo, avviato nella primavera del 2024 davanti alla Corte d’Assise di Roma, rappresenta un passaggio storico nella ricerca di verità e giustizia e dovrebbe concludersi con la sentenza entro la fine del 2026.

Il film ripercorre non solo i fatti, ma anche gli anni di ostinata ricerca della verità da parte della famiglia Regeni, diventata simbolo di una battaglia più ampia per i diritti umani, la libertà di ricerca e la responsabilità degli Stati.

Simone Manetti, che sarà presente in sala, è nato a Livorno nel 1978; regista e documentarista, esordisce nel 2016 con Goodbye Darling, I’m Off to Fight, candidato ai Nastri d’Argento come Miglior Documentario di Cinema del Reale. Seguono Sono innamorato di Pippa Bacca (Torino Film Festival 2019), la miniserie Il Forteto (Sky, 2020), Marta – Il delitto della Sapienza (finalista al Globo d’Oro 2021), e diverse serie per Sky Crime. Nel 2024 dirige la docuserie internazionale Il giovane Berlusconi per Netflix. Giulio Regeni – Tutto il male del mondo si inserisce in un percorso autoriale attento ai nodi irrisolti della storia contemporanea.

Il documentario sarà successivamente in regolare programmazione al Kinemax Gorizia Monfalcone

lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio.

Prevendite: https://tinyurl.com/mvyk78s4

Per informazioni

Kinemax Monfalcone +39 0481 712020 www.kinemax.it

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21