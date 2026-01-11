Giornalismo sotto attacco in Italia

Report è di nuovo nel mirino dei soliti noti

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Dall’interno della Rai è partita l’offensiva contro le ultime inchieste e contro Bellavia, esperto di letture dei bilanci, di truffe, di corruzione, di intrecci proibiti tra alcuni partiti e la corruzione; ogni cavillo è buono per tentare di destabilizzare una redazione che ha deciso di non piegarsi.
Da ultimo un sindacato di destra ha persino contestato a Sigfrido Ranucci il diritto da privato cittadino di criticare la controriforma della giustizia, l’assalto alla divisione dei poteri, l’aggressione alla Costituzione
Questo mentre Telemeloni e Mediaset sono già schierate per il Sì e utilizzano la cronaca, da Garlasco alla casa nel bosco a sostegno delle posizioni della presidente Meloni e del governo.
Noi non ci stiamo, denunceremo alle autorità competenti questo schema di aggressioni.
Ricordiamo infine ai troppi silenti, smemorati o complici che in questi giorni è stata oscurata da Telemeloni la campagna raccolta firme sul referendum oppositivo alla controriforma della giustizia.
Le autorità di garanzia di garanzia hanno nulla da dire?
Tra i compiti delle istituzioni dei giornalisti non vi sarebbe anche la completezza della informazione, il diritto alla replica?
Sarà il caso che ciascuno di noi batta un colpo, perché qui è in gioco la libertà di informazione e la Costituzione.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Iran. Un Popolo in rivolta che chiede “una vita normale”

Ahmad Rafat

Repressione in Iran. Un fatto inatteso? No…

Riccardo Cristiano

Il coraggio degli iraniani, la repressione del regime

Tiziana Ferrario

Non si comprometta ulteriormente la pista del dialogo e della liberazione di Alberto Trentini

Giuseppe Giulietti

Il Viminale e il dovere costituzionale

Alekos Prete

David ci servivi qui, e tanto

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.