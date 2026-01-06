Giornalismo sotto attacco in Italia

Quel 6 gennaio 1980

Articoli
Paolo Borrometi
0 0

6 gennaio 1980, il presidente Piersanti Mattarella è in auto con la sua famiglia, si sta recando a Messa. Un killer dagli occhi di ghiaccio e con una giacca a vento modello K-Way spara. Muore così una delle migliori speranze per la mia terra. 

Questa storia è la storia di un Paese che ha sempre cercato eroi ma ha spesso coperto i colpevoli.  Una storia che non inizia e non finisce in Sicilia. Una storia anticipata da un piano eversivo molto lucido, chiaro, architettato ad altissimo livello che ha dentro tanto altro fino ad arrivare alla successiva strage di Bologna, da imputati assolti, da operazioni d’intelligence che hanno poco di servizi e molto di “servizievole”. Ha dentro certamente mafia e terrorismo, dove l’ordine è assolutamente alfabetico e non d’importanza, ma non solo. Contiene depistaggi, prove che spariscono, mafiosi che coprono terroristi neofascisti. 

In Sicilia era (anche) il periodo di Vito Ciancimino, il sindaco mafioso, ed è quella “politica” che Piersanti Mattarella combatte con tutto se stesso. Una netta opposizione che fu probabilmente sottovalutata da taluni fuori dalla Sicilia. Una questione sistemica di apparati che si ponevano contro le scelte innovative e di legalità del giovane politico cresciuto con gli insegnamenti di un padre costituente (Bernardo) e schieratosi con Aldo Moro. 

Piersanti Mattarella aveva un’idea nobile ed alta della politica, nulla a che vedere con quella clientelare e affaristica. Ai “suoi giovani”, ripeteva continuamente: “Non vi lamentate se il personale politico della Dc siciliana è mediocre o, peggio, chiacchierato e impresentabile, perché la responsabilità più grande e più grave è quella degli onesti e dei capaci che se ne lavano le mani e non si impegnano per cambiare le cose”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Il filo rosso sangue che lega la Sicilia occidentale. Palermo, Trapani, Alcamo, quella stagione di delitti e stragi

Rino Giacalone

Per ordine di chi? 46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella

Sigfrido Ranucci

Chi voleva i documenti di Bellavia? Ecco chi ha Report nel mirino

Giuseppe Giulietti

Movimento 5 Stelle: no al bavaglio su Report

Redazione

Il legale di Borsellino diffida i pm. “Fate le indagini sui mandanti”

Redazione

Il cardinale Zuppi ha chiamato la famiglia Trentini per esprimere la vicinanza Cei

Tonio Dell'Olio
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.