Giornalismo sotto attacco in Italia

Minneapolis e l’uso sconsiderato del potere

Articoli
Davide Mattiello
0 0

Il sindaco di Minneapolis ha definito ‘stronzate’ le accuse dell’ICE contro Renee Nicole Good, ha parlato precisamente di “uso sconsiderato del potere”. Questo è il punto. L’uso sconsiderato del potere da parte delle Istituzioni democratiche non risolve alcun problema, tanto meno quello della violenza dei regimi dittatoriali, ma alimenta soltanto il distacco rassegnato di chi non sa come opporsi. Le ‘assenze’ di cui parlava il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno si spiegano anche così. In più questo continuo, abominevole abuso di potere non fa che legittimare il ricorso alla violenza da parte di altri attori politici (i colpi sparati contro la sede della Cgil nel giorno della vergognosa esibizione neo fascista ad Acca Larentia) e criminali (mafie e terroristi godono e prendono appunti). Il sangue porta soltanto altro sangue e nuove ingiustizie: questa è l’unica lezione che dobbiamo mandare a memoria.

(Foto da RAI NEWS e POST)’

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Così Trump continua a ritirare gli Usa dalle organizzazioni internazionali

Redazione

Guai a scrivere delle commesse di armi italiane per Israele. Querela contro il giornalista che lo ha raccontato

Graziella Di Mambro

Disordine mondiale, dibattito a Roma il 9 gennaio

Redazione

L’Appello per la difesa della legalità e del diritto internazionale ha raggiunto 7500 adesioni. Firma anche tu

Redazione

Referendum. Quasi 250mila firme per dire no alla controriforma della giustizia

Giuseppe Giulietti

Viva Report, Santo è vivo!

Roberto Natale
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.