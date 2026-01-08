Minneapolis e l’uso sconsiderato del potere

0 0

Il sindaco di Minneapolis ha definito ‘stronzate’ le accuse dell’ICE contro Renee Nicole Good, ha parlato precisamente di “uso sconsiderato del potere”. Questo è il punto. L’uso sconsiderato del potere da parte delle Istituzioni democratiche non risolve alcun problema, tanto meno quello della violenza dei regimi dittatoriali, ma alimenta soltanto il distacco rassegnato di chi non sa come opporsi. Le ‘assenze’ di cui parlava il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno si spiegano anche così. In più questo continuo, abominevole abuso di potere non fa che legittimare il ricorso alla violenza da parte di altri attori politici (i colpi sparati contro la sede della Cgil nel giorno della vergognosa esibizione neo fascista ad Acca Larentia) e criminali (mafie e terroristi godono e prendono appunti). Il sangue porta soltanto altro sangue e nuove ingiustizie: questa è l’unica lezione che dobbiamo mandare a memoria.

