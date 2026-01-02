Giornalismo sotto attacco in Italia

Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas. Ma quando si indagherà sulla vendita di armi a Israele?

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Giusto, giustissimo indagare su eventuali illeciti commessi nei finanziamenti ad Hamas. Restano, tuttavia, alcune domande.

Quando e dove saranno aperte le inchieste relative alla vendita di armi a Netanyahu? Dal momento che persino nei rapporti Onu sono documentati traffici di imprese italiane con il governo di estrema destra israeliano, quando saranno aperte le inchieste a loro carico? Basterebbe leggere le relazioni di Francesca Albanese, ricche di dati, indirizzi, riferimenti: queste sono le ragioni del fango scagliato contro di lei.

Nell’annunciare leggi relative all’antisemitismo, sarà inserito un emendamento per colpire e denunciare chi ha sostenuto e sostiene il genocidio? Il governo italiano, così attivo nello strumentalizzare le inchieste su Hamas, dirà qualcosa sulla decisione di cacciare da Gaza 37 organizzazioni non governative e di vietare ancora l’ingresso dei media internazionali?

Giusto, giustissimo indagare su eventuali illeciti commessi nei finanziamenti ad Hamas. Restano, tuttavia, alcune domande.

Quando e dove saranno aperte le inchieste relative alla vendita di armi a Netanyahu? Dal momento che persino nei rapporti Onu sono documentati traffici di imprese italiane con il governo di estrema destra israeliano, quando saranno aperte le inchieste a loro carico? Basterebbe leggere le relazioni di Francesca Albanese, ricche di dati, indirizzi, riferimenti: queste sono le ragioni del fango scagliato contro di lei.

Nell’annunciare leggi relative all’antisemitismo, sarà inserito un emendamento per colpire e denunciare chi ha sostenuto e sostiene il genocidio? Il governo italiano, così attivo nello strumentalizzare le inchieste su Hamas, dirà qualcosa sulla decisione di cacciare da Gaza 37 organizzazioni non governative e di vietare ancora l’ingresso dei media internazionali?

Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/01/02/inchieste-hamas-armi-netanyahu-gaza-notizie/8243459/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Note di protesta! Ad Orvieto si manifesta per Gaza a suon di jazz

Redazione

Referendum questo sconosciuto

Redazione

Gli auguri sinceri e solidali di Articolo21 al nuovo sindaco di New York

Redazione

Per Alberto Trentini

Elisa Signori

149 giornalisti hanno trascorso il Capodanno in carcere in Europa

Redazione

La Rai e una “pax condicio” per un pluralismo delle opinioni

Roberto Natale
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.