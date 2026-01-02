Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas. Ma quando si indagherà sulla vendita di armi a Israele?

0 0

Giusto, giustissimo indagare su eventuali illeciti commessi nei finanziamenti ad Hamas. Restano, tuttavia, alcune domande.

Quando e dove saranno aperte le inchieste relative alla vendita di armi a Netanyahu? Dal momento che persino nei rapporti Onu sono documentati traffici di imprese italiane con il governo di estrema destra israeliano, quando saranno aperte le inchieste a loro carico? Basterebbe leggere le relazioni di Francesca Albanese, ricche di dati, indirizzi, riferimenti: queste sono le ragioni del fango scagliato contro di lei.

Nell’annunciare leggi relative all’antisemitismo, sarà inserito un emendamento per colpire e denunciare chi ha sostenuto e sostiene il genocidio? Il governo italiano, così attivo nello strumentalizzare le inchieste su Hamas, dirà qualcosa sulla decisione di cacciare da Gaza 37 organizzazioni non governative e di vietare ancora l’ingresso dei media internazionali?

