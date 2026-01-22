Giornalismo sotto attacco in Italia

“Giulio continua a fare cose…” inaugurata la mostra: Il Popolo giallo: una storia collettiva

Domenica 18 gennaio è stata inaugurata presso la Sala Consiliare del Municipio (Via Gramsci 8), la mostra “Giulio continua a fare cose…” – Il Popolo giallo: una storia collettiva, ospitata nella sala espositiva del Comune di Fiumicello Villa Vicentina dal 18 gennaio al 4 febbraio (dal lunedì al venerdì negli orari degli uffici comunali con aperture straordinarie nei fine settimana; domenica 25 orario continuato dalle 10 alle 19 – info https://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/it )
L’esposizione ripercorre dieci anni di Popolo Giallo: dieci anni di presenza, voci e gesti collettivi, trascorsi a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni.
Attraverso i disegni degli illustratori Mauro Biani, Lorenzo Terranera e Massimiliano Riva, immagini, oggetti, installazioni e video, la mostra racconta una storia fatta di persone, piazze, simboli: una storia che non appartiene solo al passato, ma che continua a vivere nel presente. Perché Giulio continua a fare cose, attraverso chi non ha mai smesso di esserci.
La mostra, a cura di Paola Deffendi, Claudio Regeni e Marina Tuni, in collaborazione con il Comune di Fiumicello Villa Vicentina e con il collettivo Giulio Siamo Noi, è parte di un percorso che sfocerà nella giornata di mobilitazione per ricordare Giulio Regeni, prevista per domenica 25 gennaio 2026 a Fiumicello Villa Vicentina.
Nel corso della giornata, presso la Pista di Pattinaggio a Fiumicello, sarà proiettato, in anteprima nazionale, il documentario “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”, per la regia di Simone Manetti, che uscirà poi nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio.
La proiezione sarà preceduta da “Parole, immagini e musica per Giulio”, con la partecipazione di Paola Deffendi, Claudio Regeni, Alessandra Ballerini e diversi ospiti; seguiranno la Camminata dei Diritti e la fiaccolata silenziosa.
 
