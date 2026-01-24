Articolo 21 a Lucca, Bertoni e Vita fra RAI e NO al referendum

0 0

Si è svolta ieri a Lucca, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, la presentazione del saggio “L’occupazione” (Paper First editore) scritto da Roberto Bertoni e Vincenzo Vita. L’iniziativa (organizzata da Francesca Pardini e Piero Tartagni), cui hanno preso parte personalità del mondo giuridico e intellettuale, oltre che sindacale e associativo, ha visto la partecipazione del professor Luca Baccelli, di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, del professor Paolo Caretti, del segretario regionale della CGIL Rossano Rossi e del magistrato Alessio Innocenti.

Articolo 21, A.N.P.I., ARCI e CGIL, tramite i propri rappresentanti, hanno colto l’occasione per ribadire le ragioni del NO al referendum costituzionale di primavera, ben coscienti di quanto i temi della difesa della libertà d’informazione e dell’indipendenza della magistratura siano interconnessi.

