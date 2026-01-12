A Bologna il primo febbraio 2026 prima edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori

0 0

A Bologna il primo febbraio, in occasione della giornata dedicata ad Andrea Purgatori: “Buon compleanno Andrea”, organizzata dall’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Cineteca Comunale di Bologna, Cucine Popolari e Associazione Articolo 21 liberi di, si svolgerà la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti per la prima edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori, il giornalista scomparso il 19 luglio 2023, istituito per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale. Il Premio, voluto dai figli Edoardo, Ludovico e Victoria, nasce sotto lo slogan «Un Professionista Onesto», omaggio allo spirito, al metodo e all’eredità morale di Andrea Purgatori. Uno slogan che cambierà ogni anno, seguendo il filo del suo insegnamento.

Il premio al “miglior giornalista nella sezione carta stampata” è stato assegnato a Nello Scavo;

per la televisione a Sigfrido Ranucci e alla redazione della trasmissione Report;

per la categoria “miglior giornalista documentario” Francesca Mannocchi;

“miglior giornalista d’inchiesta under 40” Gabriele Cruciata;

per la categoria “miglior sceneggiatore d’inchiesta” a Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori.

La giuria è composta da Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori, da Andrea Salerno presidente, Daria Bonfietti, Andrea Benetti, Gianfilippo Cau, Paolo Conti, Loris Mazzetti, Marco Risi e Fiorenza Sarzanini.

