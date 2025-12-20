Giornalismo sotto attacco in Italia

Legge di bilancio: Tagli, botte agli ultimi e soldi alle spese militari

Redazione
Il caos che sta segnando la legge di bilancio, le risse tra alleati, le scelte sulle pensioni, le decisioni sulle spese condominiali, i tagli alla sanità, i nuovi stanziamenti per acquistare armi, indicano le intenzioni della destra al governo.
Altro che scelte a favore degli ultimi, si torna alla tradizionale politiche della destra: tagli, tagli, tagli, botte agli ultimi, soldi alle spese militari.
I comizi della presidente Meloni e dei suoi alleati, Salvini in testa, hanno il solo scopo, seguendo gli insegnamenti di Bannon, di distrarre la pubblica opinione, di farsi inseguire, di distrarre l’attenzione.
Non bisogna inseguirli e qualsiasi cosa dicano bisogna solo mostrare la forbice per i tagli e una pistola ad acqua per indicare le loro scelte.
Alla loro propaganda, ai mondi virtuali di Telemeloni, bisogna contrapporre la dura realtà dei numeri, sino a quando la finzione non sarà svelata e il castello delle illusioni non cadrà su stesso.

Articolo21
