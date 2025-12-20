Giornalismo sotto attacco in Italia

400 giorni di carcere in Venezuela per Alberto Trentini. Senza alcuna accusa formale

Sono quattrocento giorni da quando Alberto Trentini, cooperante veneziano, si trova, senza accusa, alcuna sequestrato in un carcere venezuelano.
Da allora  tre telefonate a casa, una visita dell’ambasciatore, qualche testimonianza, allarmante, di chi è stato recluso in quel carcere.
Nel frattempo sono tornati a casa prigionieri americani, svizzeri, francesi..
Ci hanno fatto sapere che l’Italia si appoggia sull’aiuto degli Stati Uniti, che, ricordiamolo, vorrebbero invadere il Venezuela, non certo per ripristinare i diritti umani, ma per rimettere le mani sul petrolio.
Dopo 14 mesi vani tentativi e misteriose trattative, il governo italiano gradirebbe toni ancora più bassi, quasi il silenzio., sino a quasi a sfiorare l’omertà.
Per quanto ci riguarda, daremo spazio ad ogni appello che arriverà dalla famiglia Trentini e dalla loro legale Alessandra ballerini, e continueremo a reclamare la liberazione di Alberto trentini.

