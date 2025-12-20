Sicurezza sul lavoro. Dal decreto sicurezza sul lavoro poco o nulla di nuovo

0 0

Con il decreto sicurezza sul lavoro, approvato definitivamente dal Parlamento, è stato fatto poco o nulla per cambiare e porre un freno a questo triste bollettino di guerra sul lavoro, a questa mattanza quotidiana sul lavoro. Come si può non indignarsi di fronte a tutte queste morti sul lavoro? Non semplici numeri, ma persone in carne e ossa. Dietro ad ogni morto sul lavoro, ci sono famiglie distrutte dal dolore, figli che rimangono orfani di padri e madri morti sul lavoro, padri, madri che perdono il proprio figlio e figlie morte sul lavoro. E intanto si continua a morire sul lavoro, nella quasi indifferenza generale

Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro, Firenze

Francesco Stella, operaio di 38 anni,Alessandro Losacco, operaio di 59 anni, Roberto Zanoletti imprenditore di 56 anni,Carmelo Longhitano, imprenditore di 51 anni,Gino Creuso, allevatore di 62 anni,Rocco D’Ascanio titolare di 68 anni, Claudio Garassino, agricoltore di 54 anni, Patrizio Spasiano, operaio di 19 anni,Luca Guerrini, operaio di 52 anni, Luca Oldano, operaio di 32 anni,Mario Morina, operaio di 59 anni, Petre Zaim, operaio di 58 anni,Cheikh Ndiaye, operaio di 32 anni, Felice Ferrara, impreditore di 44 anni,Charles Outtier seminarista di 25 anni,Lello Di Giovambattista agricoltore di 63 anni,Gabriele Raimondo, operaio di 33 anni, Marjorie Angela García Cruzn, operaia di 48 anni, Sergio Michele, operaio di 57 anni,Eugen Daniel Vasiliu, operaio di 39 anni,Mauro Stocco, operaio di 57 anni,Michael Affatato, operaio di 26 anni, Carlo Biff, imprenditore dii 59 anni,Adriano Rigon, ex titolare di 65 anni,Alessandro Brunello, pilota motorista di 49 anni,Cosimo Demola, operaio di 48 anni,Kiro Novoselski, autista 56 anni, Sebastiano Torreggiani, operaio agricolo di 27 anni,Antonino Curro 36 anni,Giuseppe Lonoce, agricoltore di 65 anni, Giancarlo Ferretti, geometra di 63 anni, Lorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni,Antonio Pirretti, operaio di 50 anni, Francesco Mansueto, giardiniere di 61 anni, Michele Giangregorio imprenditore agricolo di 45 anni,Giacomo Maimonte operaio di 55 anni, Manuel Vargiu operaio di 45 anni, Raffaele Sicari operaio di 26 anni, Michele Bernardi, operaio di 44 anni,Antonio Fabiano operaio di 46 anni, Gianni Caula titolare di azienda agricola di 57 anni,Giorgio Bedini titolare di 82 anni,Giuseppe Poppiti operaio di 52 anni,Mehmet Xibraku operaio di 67 anni, Andrea Canzonieri operaio di 21 anni,Thomas Gobbi autista di 35 anni,Aurelian Vinau muratore di 41 anni,Francesco Ionadi operaio di 62 anni,Agostino Bordogni 58 anni, Alessandro Guerra operaio di 54 anni,Fabrizio Casafina operaio 57 anni, Umberto Coghetto operaio di 27 anni, Peter Nussbaumer boscaiolo di 23 anni, Sanderson Mendoza operaio di 26 anni,Casafina Antonio Alongi, operaio di 55 anni,Tommaso Geremia operaio di 41 anni,Roberto Falbo operaio 53 anni,Marius Bochis operaio di 41 anni, Gian Paolo Bernieri agricoltore di 63 anni, Nicola Di Vito agricoltore di 32 anni,Daniel Tafa operaio di 22 anni,Nicola Sicignano operaio di 50 anni,Umberto Rosito operaio di 38 anni, travolto da un tir,Federico Ricci operaio di 30 anni,Tommaso Altobelli operaio di 60 anni,Francesco Procopio operaio di 57 anni,Nazareno Bistosini imprenditore di 63 anni, Paolo Cervini operaio di 57 anni, Domenico Brega operaio di 58 anni,Paolo Mariottoni imprenditore dii 56 anni,Giuseppe Scarpato imbianchino di 54 anni,Sabatino D’Alberto 71 anni,Francesco D’Alo operaio di 59 anni,Pietro Zito operaio di 35 anni,Claudio Clementoni elettricista di 57 anni,Yassine Boussema operaio di 17 anni,Pasquale Mastrototaro operaio di 55 anni,Antonio Maiorano imprenditore edile di 54 anni,Un operaio di 34 anni,Carmine Parlato macchinista di 59 anni,Nunzio Mazzone titolare di un’impresa edile di 65 anni,Massimo Caliciuri corriere di 53 anni, Simone Marolla operaio di 45 anni,Eugenio Candi imprenditore di 75 anni, Nicola Marino guardiano di 59 anni,Antonio Rapisarda operaio di 65 anni,Stefano Vitali muratore di 59 anni,Christian Rossetti operaio di 49 anni,Marino Zaltron operaio di 58 anni,Paolo Lambruschi operaio di 59 anni, Moamen Khairy Selim Osman operaio 35 anni, Paolo Straulino operaio di 50 anni,Raffaele Galano operaio di 58 anni,Stefano Alborino operaio di 47 anni, Roberto Vitale autista di 60 anni,Endrit Ademi operaio di 24 anni,Yasslne Guerouahi operaio di 30 anni,Jilali Sejdi operaio di 48 anni,Ahmed Mehmed autotrasportatore di 59 anni,Robcornelis Maria Huijben Uiben sommozzatore di 39 anni,Remzi E. operaio di 46 anni, Stefano Di Lorenzo operaio di 55 anni, Lutfi Ferhati operaio di 57 anni,Raffaele Bottalico operaio di 23 anni,Mario Serafinelli titolare di una carrozzeria di 64 anni, Anna Chiti studentessa di un Istituto nautico di 17 anni (alternanza scuola lavoro), Domenica Russo insegnante di 43 anni, Fatmir Bici operaio di 56 anni,Antonio Meloni operaio di 76 anni, Victor Durbala operaio di 25 anni,Paolo Rigoni imprenditore edile di 71 anni, Ciro Amalfitano fabbro di 62 anni,Paolo Vallan, operaio di 58 anni,Cristian Barbagli agricoltore di 41 anni, Agostino Scavo 71 anni,Salvatore Cugnetto operaio di 55 anni,Carmelo Magistro operaio di 48 anni, Astrit Elezi operaio di 38 anni, Razvan Iulian Gurau operaio di 26 anni,Antonio Demasi operaio di 60 anni,Ferdinando Roma operaio di 35 anni,Michele Maravita operaio di 55 anni,Samuel Scacciaferro operaio di 26 anni,Gjovalin Qosaj operaio di 47 anni,Vito Penna operaio di 55 anni,Elio Reina operaio di 65 anni, Carmine Vitolo operaio di 55 anni,Giovanni Sanfilippo operaio di 60 anni,Alessandro De Marchi operaio di 62 anni,Adriano Mazzelli operaio di 53 anni,Antonio Patitucci operaio di 57 anni,Diego Prianti operaio di 52 anni,Sankinder Singh operaio di 60 anni,Un operaio di 55 anni, Mariano Bracalenti operaio di 56 anni,El Kahabch Abdelmajid operaio di 48 anni,Sergio Albanese operaio di 66 anni,Un operaio edile di 50 anni, Li Changsheng 54 anni,Claudio Ercoli responsabile della stazione di servizio di 67 anni, Musiliu Sunmola operaio di 59 anni,Marino Bocchi autotrasportatore di 61 anni,Ruben David Hinostroza Huaytalla operaio di 55 anni,Anamaria Galusca Kadar operaia di 44 anni,Francesco Boattini titolare di 43 anni,Biagio Rizzo agricoltore di 37 anni,Luciano Scrocca operaio di 61 anni, Aldo Civillini autotrasportatore di 49 anni,Pier Luigi Dalle Vedove 67 anni,Un operaio di 41 anni, Paolo Fortin operaio dii 65 anni,Giuseppe Cervillera titolare di un impresa edile di 66 anni, Franco La Cava operaio di 61 anni,Cosimo Granieri operaio di 54 anni,Ciro Pierro operaio di 62 anni, Luigi Romano operaio di 67 anni, Vincenzo Del Grosso operaio 54 anni,Michele Fuedda operaio di 39 anni, Pashtrik Krasniqi operaio di 21 anni,Abdou Mustafa Ziad Saad,operaio di 21 anni e Abdelwahab Hamad Mahmoud Sayed, operaio di 39 anni,Antonio Arcuri operaio di 48 anni,Mario Malzani operaio di 50 anni,Cesare Guido operaio di 60 anni,Giovanni Faniuolo titolare di 46 anni, Pasquale Dinoi operatore ecologico di 53 anni, Antonio Di Stefano operaio di 58 anni, Cosimo Palmigiano operaio di 45 anni,Sergio Casarano meccanico di 65 anni, Hussain Mazammal operaio di 28 anni, Vladimir Valah operaio di 53 anni,Massimiliano Bona elettricista di 55 anni, Paolo Sella titolare di 67 anni,Christian Herin operaio di 44 anni, Un operaio di 42 anni, Fabio Crecchi operaio di 58 anni, Stefano Cristinel Craescu operaio di 46 anni,Antonio Arena operaio di 64 anni, Antonio Travaglini agricoltore di 48 anni,Demetrio Rim operaio di 58 anni,Yosif Gamal, detto Jimmy, operaio di 69 anni,Toure Mamadou, operaio di 48 anni, Salvatore Sorbello operaio di 53 anni,Daniele Cucchiaro operaio di 47 anni, Francesco Ortucci operaio di 55 anni, Tiziano Bonacorsi operaio di 59 anni, Davide Rao operaio di 55 anni, Stefano Bottaro 61 anni,Jihed Selmi operaio di 36 anni,Fabio Gonelli agricoltore di 62 anni,Pasquale Di Vita titolare di 51 anni, Ciro Minopoli operaio di 50 anni e Antonio Diodato operaio di 60 anni,Rosario Di Palma operaio di 51 anni,Petru Vintila operaio di 53 anni, Vito Sansanelli operaio di 62 anni,Antonio Picco titolare 49 anni,Carola Dettoma 24 anni, Antonio Maione operaio di 55 anni,Raimondo Mamone imprenditore di 61 anni, Antonio Marsano operaio di 58 anni,Vasile Bujac operaio di 31 anni,Rocco Trimarch operaio di 59 anni, Matteo Forner viticoltore di 44 anni,Pasquale Fiore Iliceto operaio di 53 anni,Francesco Broda operaio di 48 anni,Luogotenente Marco Piffari 56 anni, Brigadiere Capo Valerio Daprà 56 anni, Carabiniere Scelto Davide Bernardello 36 anni, Andrea Misson operaio di 21 anni,Md Bellal operaio di 29 anni,Giuseppe Zuccoli autista di 67 anni,Nicola De Fenza fabbro di 63 anni,Mario Parolini artigiano di 53 anni, caduto da un’impalcatura mentre imbianca.Massimo Forniti operaio di 60 anni,Andy Mwachoko operaio di 42 anni,Supasi Lang operaio di 58 anni,Claudio Reggiani addetto di una ditta di catering di 64 anni,Amir Rucic autotrasportatore di 46 anni, Vincenzo Bolero geometra di 68 anni,Matteo Di Perna operaio di 58 anni,Gennaro Nuzzo operaio di 61 anni,Un operaio di 65 anni,Luca Domenicale operaio di 29 anni,Diego Lucchini imprenditore agricolo di 23 anni,Sandro Marzetti operaio di 64 anni,Allushaj Limos operaio di 67 anni,Mounir Dhayba operaio 46 anni, Marco Iazzetta operaio di 63 anni,Prakash Anchara operaio di 31 anni, Giancarlo Uselli 64 anni,Franco Gallittu allevatore di 51 anni,Octav Stroici operaio di 66 anni,Tarcisio Valci operaio di 56 anni,Salvatore Parlato operaio di 64 anni,Un operaio di 35 anni, Antonio Tomassetti imprenditore edile di 58 anni, Mohammed Salifu operaio di 43 anni, Michele Ciaccio agricoltore di 62 anni, Lino Cesana, operaio di 65 anni, Giovanni Belgiovine, operaio di soli 26 anni, Mirco Furlin, operaio di 47 anni, Un operaio di 56 anni,Giuseppe Salvatore La Rosa operaio di 60 anni,Ervis Osmenaj, operaio di 39 anni,Iurii Kulba, operaio di 35 anni,Gerardo Adesso operaio di 51 anni,Toader Palimaru, operaio di 63 anni, Nazario Pontellato, operaio di 61 anni, Nicola Pagan, operaio di 58 anni, Tommaso Diaz Ledesma operaio di 29 anni, Tarik Ezzouhry, bracciante di circa 30 anni, Mohssine Ghouati, operaio di 27 anni, Andrea Bertoncini agricoltore di 46 anni, Nicola Garofalo operaio di 62 anni, Giacomo Burtone, operaio di 49 anni, Antonio Chiozzi agricoltore di 85 anni. Francesco Palermo, operaio di 67 anni, Carmelo Parisi operaio di 37 anni, Sabatino Alfonsi operaio di 70 anni.

