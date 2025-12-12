Giornalismo sotto attacco in Italia

Iside Castagnola nominata Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno contro il cyberbullismo

Articoli
Redazione
0 0

L’avvocato Iside Castagnola, esperta in tutela dei minori, attivista dell’associazione Articolo21, impegnata da quindici anni nel volontariato per la lotta contro il cyberbullismo e sulla prevenzione della dipendenza da Internet dei più piccoli, ha ricevuto l’alta onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. La cerimonia, racconta Castagnola, “è stato un momento di profonda emozione. Un riconoscimento che non celebra solo un percorso, i 15 anni di volontariato nelle scuole del Paese, ma incarna i valori che lo hanno guidato: impegno, ascolto dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori, educazione alla cittadinanza digitale e dedizione alla cura della salute mentale dei più piccoli”.

“Essere chiamata a far parte dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – prosegue l’avvocato – è un onore che mi sprona a continuare con ancora più impegno, umanità e consapevolezza. Tengo sempre a mente le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ‘La giustizia, premessa della pace, si realizza iniziando dal basso. Da quel che è vicino. È la consapevolezza e, insieme, l’orgoglio di sentirsi comunità, dà corpo alla speranza’”.  Castagnola poi ringrazia “chi ha creduto in me, chi mi ha sostenuto, chi ogni giorno rende possibile questo percorso, grazie alla mia famiglia, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli amici dell’associazione Articolo21. Dedico in particolare questo riconoscimento al ragazzo che oggi non c’è più perché si è sentito solo, Paolo Mendico (morto suicida a 14 anni lo scorso settembre in provincia di Latina, ndr). Tutto questo volevo condividerlo con tutte le persone che condividono questo spirito e che con le azioni concrete combattono le diseguaglianze”.

A Iside Castagnola vanno le congratulazioni della nostra associazione per questo riconoscimento assolutamente meritato. Ad maiora!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Da piazza Fontana alla stazione di Bologna. La mano fascista dietro alle stragi della strategia della tensione

Daniele Biacchessi

“Liberate Alberto Trentini”. Il 13 dicembre a Mestre

Redazione

Repubblica e La Stampa. Una vicenda destinata a stravolgere quello che resta del mercato editoriale e del pluralismo dell’informazione

Giuseppe Giulietti

C’era una volta il giornalismo – La crisi di Stampubblica e noi

Roberto Bertoni

Quel filo nero che unisce le stragi all’evento di Articolo 21. Voci e volti della democrazia che resiste

Redazione

Raccontare la realtà che cambia. Le iniziative della Fondazione in ricordo di Antonio Megalizzi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.