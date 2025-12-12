Sciopero generale della Cgil contro la manovra, mezzo milione in piazza

Giornalismo sotto attacco in Italia

Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, hanno partecipato alle oltre cinquanta manifestazioni organizzate sul territorio nazionale a sostegno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata di oggi in tutti i settori, pubblici e privati, contro una legge di bilancio ritenuta ingiusta e dannosa”, annuncia la Cgil in una nota. “A Firenze , al corteo concluso in piazza del Carmine dal segretario generale Maurizio Landini, si è registrata una presenza di circa 100 mila partecipanti”. L’adesione media nazionale allo sciopero generale, secondo i dati finora pervenuti, si attesta intorno al 68%. 

(Nella foto i caschi che rappresentano le morti sul lavoro alla manifestazione di oggi a Roma)

