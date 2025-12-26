Giornalismo sotto attacco in Italia

Il 1° gennaio ad Assisi per Alberto Trentini

Redazione
Il 1° gennaio dalle ore 12 davanti al tempio di Minerva, al Comune di Assisi, presente il sindaco Valter Stoppini, la giunta, e l’associazione Articolo 21 con il coordinatore nazionale Beppe Giulietti, saluteranno il 2026 esponendo gli striscioni “Alberto Trentini libero”, il cooperante rinchiuso da oltre 400 giorni in un carcere venezuelano.
Non casualmente lo stesso presidente Mattarella ha voluto esprimere la sua solidarietà alla famiglia.
La mamma di Alberto, Armanda Colusso, ha raccolto un appello a tutta la comunità nazionale per illuminare la tragedia del figlio e far sentire la solidarietà di cittadine e cittadini. Assisi, nel raccogliere questo appello, invita tutte e tutti ad essere il primo gennaio in piazza del Comune per reclamare la liberazione di Alberto affinché sia restituito alla sua famiglia. Vi aspettiamo.

Articolo21
