Giornalismo sotto attacco in Italia

La telefonata del presidente Mattarella alla madre di Trentini. Un gesto buono e giusto

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Il presidente Mattarella ha telefonato alla mamma di Alberto Trentini, il volontario e cooperante veneziano rinchiuso in un carcere venezuelano da oltre un anno.
Lo aveva già fatto all’inizio di questa tragedia, che sta seguendo da vicino, con quella discrezione e quel senso di umanità che sono state e sono la cifra  della sua presidenza, sempre comunque, dovunque.
Non si tratta di una telefonata ordinaria, perché il presidente, prima di manifestare la solidarietà Sua e della nazione, verifica con cura ogni dettaglio, ogni informazione.
Su Alberto avrà raccolto solo testimonianze di chi parla di una persona buona, gentile, che ha dedicato la vita alle vite degli altri, come ricordano sempre amiche e amici, chi ha studiato con lui, chi ha condiviso l’esperienza di cooperante,chi lo ha conosciuto all’università di Ca Foscari, chi lo ha frequentato nella parrocchia di Sant’Antonio a vogliamo pensare che il presidente abbia voluto rispondere all’appello lanciato dalla mamma Armanda, al quale ha dato voce Ottavia piccolo, a nominare Alberto, a dare un segnale, ad alimentare la speranza.
Questa telefonata, alla vigilia di Natale é stato un gesto buono e giusto.
Ora spetta a ciascuno di noi continuare a lottare nella speranza che a casa  trentini arrivi la telefonata  attesa da oltre un anno, quella che annuncerà la sua liberazione,

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Lettera esclusiva di due mogli di cittadini italiani imprigionati in Venezuela. Come Trentini

Redazione

Nuovo naufragio alla Vigilia di Natale: 16 morti

Redazione

Un referendum in diretta televisiva

Vincenzo Vita

Iran: oltre 1500 esecuzioni nel 2025

Ahmad Rafat

Auguri a tutti noi in direzione ostinata e contraria

Giuliano Santelli

Articolo21 e i suoi presidi saranno intransigenti anche nel 2026 nella difesa dei valori della Costituzione

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.