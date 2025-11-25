Diritto all’informazione, la presentazione del nuovo volume che analizza le “emergenze”

0 0

La presentazione del nuovo manuale sul “Diritto dell’informazione e della comunicazione” che si è tenuto presso la sede di Unitelma Sapienza a Roma è stata l’occasione per un dibattito sul principio del pluralismo dei media. Nel volume (Edizioni Cedam) infatti si analizzano le nuove tecnologie e nuovi strumenti di comunicazione che pongono diversi problemi e impongono una riflessione di carattere generale. In apertura dei lavori che sono stati anche un seminario per gli studenti, il coordinatore di Articolo 21, Giuseppe Giulietti, ha sottolineato il rischio attuale di una disgregazione del pensiero critico. “Le fake news sostituiscono il vero, ci sono soggetti che hanno promosso una campagna contro il Papa! C’è un bellissimo libro sulle modalità di costruzione di questa campagna, il libro di Nello Scavo. E’ il momento di prestare grane attenzione a questo tipo di ‘prassi'”.

“Pluralismo dei media, qualità dell’informazione e servizio pubblico di fronte alle sfide dell’ambiente digitale” era appunto il titolo della lezione collegata alla presentazione del libro scritto da Enrico Albanesi, professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, all’Università degli studi di Genova, Alessandra Valastro, professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico all’Università degli studi di Perugia, Roberto Zaccaria, già Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico all’Università degli studi di Firenze, Presidente RAI 1998-2002. Ai lavori hanno preso parte Pier Luigi Petrillo che ha portato i saluti del Rettore, Nicola Napoletano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, con la moderazione Roberta Calvano, professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale e Pubblico all’ Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza.

