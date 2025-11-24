“Omicidi mirati”. Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli usa parole chiare per definire le centinaia di reporter palestinesi uccisi a Gaza. La Fondazione Diritti Umani per ricordare il giornalisticidio presenta l’anteprima del film Put your solul on your hand and talk che si terrà il 25 novembre alle 21.15 all’Ariosto di Milano. Il film racconta la storia di Fatma Hassona, giovane fotoreporter, capace di splendide foto, uccisa in un bombardamento insieme ai suoi parenti.
Consigliata la prenotazione qui https://ariosto.spaziocinema.18tickets.it/film/31945
Milano ospita l’anteprima del film che racconta la storia di Fatma Hassona
