Giornalismo sotto attacco in Italia

Milano ospita l’anteprima del film che racconta la storia di Fatma Hassona

News
Redazione
0 0

“Omicidi mirati”. Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli usa parole chiare per definire le centinaia di reporter palestinesi uccisi a Gaza. La Fondazione Diritti Umani per ricordare il giornalisticidio  presenta l’anteprima del film Put your solul on your hand and talk che si terrà il 25 novembre alle 21.15 all’Ariosto di Milano. Il film racconta la storia di Fatma Hassona, giovane fotoreporter, capace di splendide foto, uccisa in un bombardamento insieme ai suoi parenti.
Consigliata la prenotazione qui https://ariosto.spaziocinema.18tickets.it/film/31945

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Facciamo Pace Tour, tappa a La Sapienza

Redazione

Gualdo Tadino ospita la Festa Nazionale di Articolo 21: due giorni per celebrare la libertà di stampa e di pensiero

Redazione

“…E la chiamano pace”.  Il 14 novembre iniziativa Articolo21 ad Orvieto con Barbara Schiavulli

Redazione

“Libri nel bosco”, al via l’edizione invernale con “Pasolini 1975-2025. Un mistero italiano” di Lucia Visca

Redazione

A Napoli “Europa Cinema al Femminile”, apre la quinta edizione

Redazione

A Udine il 14 ottobre commesse violazioni dei diritti umani

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.