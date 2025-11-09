Caso Venezi, la protesta degli orchestrali. Articolo 21 ci sarà perché è una battaglia di democrazia

0 0

Domani (10 novembre) alle ore 15 i professori e le professoresse della Fenice di Venezia sfileranno per le calli di Venezia per protestare contro il metodo volgare e violento scelto dal governo e dai suoi fiduciari veneziani, per imporre Beatrice Venezi al teatro La Fenice.

Con loro sfileranno coristi, amici della musica, abbonati delegazione dai teatri di tutta Italia. Basterebbe questo a far capire che non si tratta di una battaglia di parte o di partito, ma di una rivolta unitaria contro un metodo inaccettabile, che nega la discussione, il dibattito, il confronto, il merito.

Quello che sta accadendo alla Fenice é già accaduto a Cinecittà, alla Rai, nel mondo del cinema e del teatro. Che non si tratti di una battaglia ideologica lo conferma la ben diversa accoglienza che, sempre a Venezia, é stata riservata a Pierangelo Buttafuoco, in occasione della sua nomina alla presidenza della Biennale.

Per questa ragione il presidio di Articolo 21 di Venezia ha deciso di partecipare al corteo e di sostenere in ogni modo la civile protesta in atto.

(Nella foto il teatro La Fenice)

