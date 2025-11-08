Giornalismo sotto attacco in Italia

Nasce la Sezione ANPI di Priverno: un nuovo presidio di memoria, Democrazia e partecipazione civile

News
Redazione
0 0

Ieri, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Priverno, si è formalmente costituita la Sezione ANPI di Priverno, alla presenza di Istituzioni, cittadini e rappresentanti dell’Associazione.

Ha aperto i lavori la presidente provinciale dell’ANPI, Teresa Pampena, che ha sottolineato come “Priverno, città Medaglia d’argento al merito civile e custode dei valori della Resistenza, richiedesse da tempo questo passo”, definendone la realizzazione un atto di responsabilità e memoria collettiva, nel nome delle Partigiane e dei Partigiani.

La Sindaca Annamaria Bilancia, neo tesserata ANPI, ha ricordato la figura di Antonio Aresu, giovane diciannovenne di Priverno che dopo l’8 settembre 1943 si oppose alla leva fascista, ma fu rintracciato dai tedeschi, torturato e ucciso senza mai tradire i suoi compagni. “Un’eredità importante — ha dichiarato la Sindaca — che deve continuare a guidarci nei valori della libertà e della giustizia”.

Il Vicesindaco Antonio Ines ha evidenziato come l’iniziativa risponda a un bisogno profondo di comunità e di principi condivisi, favorendo così la coesione sociale e il senso di appartenenza tra i cittadini.

L’Assessora alla Cultura e ai Servizi Sociali, Sonia Quattrociocche, ha parlato della nascita della Sezione ANPI come “un’esigenza che nasce dal basso”, assicurando la collaborazione dell’Amministrazione comunale affinché diventi un punto di riferimento della città.

Il Vicepresidente provinciale ANPI, Giancarlo Loffarelli, ha messo in luce il grande valore della riscoperta della storia dei Monti Lepini e la necessità di coinvolgere i giovani in un percorso di consapevolezza civica.

Commovente l’intervento di Sandro Trani, figlio di un partigiano combattente, che ha portato la sua testimonianza personale.

Durante la parte formale dell’incontro è stato eletto il Comitato della nuova Sezione ANPI formato da Giulio Masocco (Presidente), Martina D’Atino, (Vicepresidente), Felice Antignani (Segretario), Pina Caradonna (Tesoriera) e Giuseppe Sciscione (Consigliere).

Emozionato, il neo presidente Giulio Masocco ha ringraziato i presenti per la fiducia e ha assicurato il proprio impegno per far crescere questa realtà, aperta a tutti coloro che “credono nei principi antifascisti e democratici”.

Ha concluso i lavori Natalia Marino, direttrice di Patria Indipendente e componente del Comitato nazionale ANPI, rimarcando il valore della nascita della Sezione avvenuta proprio in un luogo delle Istituzioni, segno di un forte legame tra cittadinanza e Democrazia. Marino ha richiamato l’importanza di custodire la memoria storica con uno sguardo vigile sull’attualità — dai conflitti internazionali alla riforma della Giustizia, fino al ruolo dell’Europa — concludendo con un invito profondo a restare umani.

Il pomeriggio si è concluso in un clima di emozione e partecipazione, con un brindisi e un momento conviviale che hanno suggellato la nascita ufficiale dell’ANPI di Priverno.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Libri nel bosco”, si parte con l’edizione invernale

Redazione

SLAPP, l’Italia al bivio: nel 2026 dovrà recepire la Direttiva europea contro le querele bavaglio

Redazione

A Lenola apre il polo multimediale su Pietro Ingrao

Redazione

Fratoianni (Avs), dopo le parole di solidarietà a Ranucci nulla di concreto

Redazione

Sorpresa: l’Italia interna non si arrende. La lezione su Pasolini nella biblioteca di un minuscolo centro dell’Appennino

Graziella Di Mambro

Costituzione e libertà di informazione. Appuntamento a Città della Pieve

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.