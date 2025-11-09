Una foto con il busto di Mussolini: l’inchiesta di Report che imbarazza Colosimo

0 0

Alcuni quotidiani anticipano oggi quello che dovremmo vedere nella puntata di Report.

Tra i tanti titoli ci ha colpito l’annuncio che ci sarebbero anche le immagini della presidente della commissione antimafia, Colosimo ritratta accanto al busto del duce.

Ci auguriamo che non sia vero, perché anche la presidente ha giurato di onorare la costituzione antifascista, anche se potrà sempre invocare il lodo La Russa che prevede che il presidente del Senato possa onorare, tra le mura domestiche il duce delle leggi razziali, delle galere per gli oppositori, del massacro della guerra mondiale.

Evidentemente lo spirito dei tempi prevede, nel curriculum o, almeno un busto del duce e un raduno a Predappio, per non parlare di quegli abbracci con l’ex terrorista nero Luigi Ciavardini, che tanto avevano indignato i familiari delle vittime.

In quella occasione, dopo qualche mese, la presidente aveva chiesto scusa.

Lo farà anche questa volta? E, alla seconda foto sbagliata, dovremmo ancora crederle?

Si può onorare la Costituzione antifascista e onorare il capo del fascismo?

Oppure diranno che si tratta di un fotomontaggio, piangeranno, chiederanno solidarietà e urleranno al complotto “comunista?”

E il garante cosa dirà? Magari chiederà la sospensione della puntata, perché si tratta di vecchie foto intime, accanto al busto di un vecchio parente deceduto e protette dalla riservatezza…

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21