Buon vento Global Sumud Flotilla

Orvieto in piazza per la Flotilla

Giuliano Santelli
Orvieto c’è ed è a fianco di Gaza dei Palestinesi e della Sumud Global Fottilla. Orvieto ha scelto di manifestare nella sua Città e oltre 1200 persone studenti lavoratori di scuola sanità e dei servizi insieme al coordinamento orvietano per la Palestina hanno dato vita ad un corteo che attraversando Orvieto Scalo Ciconia è arrivato fino al casello autostradale. “Blocchiamo tutto” era lo slogan e anche noi abbiamo fatto la nostra parte con USB CGIL Emergency Associazioni di Base.
Una gran bella mobilitazione

