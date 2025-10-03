A Latina centinaia di studenti in corteo: “Palestina libera!”

0 0

Al grido di “Palestina libera”, centinaia di persone hanno preso parte questa mattina a una manifestazione a Latina, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati Usb e Cgil. L’iniziativa nasce in risposta al blocco da parte di Israele della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza, e per denunciare il genocidio in corso nella Striscia.

A guidare il corteo, partito poco prima delle 10 da piazza del Popolo, sono stati soprattutto gli studenti, affiancati da rappresentanti del mondo sindacale, associazioni e semplici cittadini. La manifestazione ha attraversato il centro cittadino per concludersi in piazza della Libertà.

Anche Latina, dunque, si unisce alle oltre 100 piazze mobilitate in tutta Italia, in un grido corale per la pace e la difesa dei diritti umani.

