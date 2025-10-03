Buon vento Global Sumud Flotilla

A Latina centinaia di studenti in corteo: “Palestina libera!”

Articoli
Redazione
0 0

Al grido di “Palestina libera”, centinaia di persone hanno preso parte questa mattina a una manifestazione a Latina, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati Usb e Cgil. L’iniziativa nasce in risposta al blocco da parte di Israele della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza, e per denunciare il genocidio in corso nella Striscia.

A guidare il corteo, partito poco prima delle 10 da piazza del Popolo, sono stati soprattutto gli studenti, affiancati da rappresentanti del mondo sindacale, associazioni e semplici cittadini. La manifestazione ha attraversato il centro cittadino per concludersi in piazza della Libertà.

Anche Latina, dunque, si unisce alle oltre 100 piazze mobilitate in tutta Italia, in un grido corale per la pace e la difesa dei diritti umani.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Siamo in piazza per i giornalisti sulla Flotilla e per quelli uccisi a Gaza: hanno spezzato il buio

Giuseppe Giulietti

La Generazione Gaza si è presa Milano. E non accetta più le complicità e i silenzi

Danilo De Biasio

Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma. In 60mila a Roma, A14 chiusa, maxi cortei a Milano, Firenze, Napoli

Redazione

Anche i detenuti di Bologna hanno scioperato

Redazione

Una marea umana ha invaso la Toscana. La Global Sumud Flotilla ha dato una lezione di umanità da raccontare ai nostri figli

Elisabetta Cosci

Napoli blocca tutto. “Siamo l’equipaggio di terra!”

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.