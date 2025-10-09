Buon vento Global Sumud Flotilla

Alberto Trentini ha chiamato casa: parole di forza, amore e gratitudine

Articoli
Redazione
0 0

«Alberto ha potuto chiamare casa. E’ la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari. Questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l’arrivo a Roma di una delegazione Venezuelana, apre spiragli di speranza. E in questi 327 giorni la nostra fede non è mai venuta meno. Grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto. »

La Famiglia Trentini con l’avvocata Alessandra Ballerini

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

“Disarmare le parole”. Corso-evento di Articolo 21 venerdì 10 ottobre a Perugia

Redazione

Papa Leone XIV: “Il mondo ha bisogno di un’informazione libera, rigorosa, obiettiva”

Redazione

La visione di Leone XIV che prosegue il cammino di Francesco, con al suo centro i poveri

Riccardo Cristiano

Tregua a Gaza. Non c’è Pace senza Giustizia

Roberto Reale

Morrione e Della Volpe, i loro articoli restano attuali

Rino Giacalone

Insieme per un mondo solidale. Come aiutare a realizzare un sogno

Luca Salici
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.