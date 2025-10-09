“Disarmare le parole”. Corso-evento di Articolo 21 venerdì 10 ottobre a Perugia

0 0

Articolo 21 partecipa in modo convinto alla prossima marcia PerugiAssisi del 12 ottobre e in preparazione di quella che per noi, e con noi di tante associazioni impegnate per la pace e i diritti civili, abbiamo organizzato un corso di formazione per disarmare le menti, disarmando il linguaggio di guerra.

Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi e la Regione Umbria che ospita i lavori.

L’incontro si terrà il 10 ottobre ed è inserito nella formazione professionale riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti, con 5 crediti

. Il titolo e i relatori danno il senso dell’approfondimento che crediamo necessario alla vigilia del marcia e in uno scenario internazionale che si muove lungo un crinale di violenza, anche verbale, inaccettabile per chi crede nella democrazia, nel diritto di tutti ad un mondo di rispetto e di pace.

Disarmare le parole per disarmare le menti per disarmare la terra. Chi raccoglie l’ultimo appello di Papa Francesco?

Il corso si propone di analizzare la “fabbrica delle opinioni” tra propaganda di guerra, nonché di approfondire la presenza dei narratori dell’odio, menzogne e falsificazione della realtà.

Di seguito i dettagli del convegno che è anche corso di formazione per i giornalisti.

Durata: 3 ore, dalle 10.15 alle 13.15

Luogo: la sala del consiglio regionale della Regione Umbria ad Perugia

Iscrizioni per i giornalisti su https://www.formazionegiornalisti.it/

Per il pubblico non giornalista, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala

Subito prima dell’apertura dei lavori sarà esposto lo striscione con i nomi di tutti i cronisti palestinesi uccisi realizzato da Articolo 21 Umbria e sarà presente una delegazione di palestinesi arrivata in questi giorni da Gaza.

continuano ad arrivare le adesioni alla manifestazione che accompagnerà il nostro corso.

Gli interventi

Saluti istituzionali

Massimiliano Presciutti – Presidente della Provincia di Perugia

– Presidente della Provincia di Perugia Flavio Lotti – Presidente Fondazione PerugiAssisi

– Presidente Fondazione PerugiAssisi Vittorio Di Trapani – Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana

– Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana Paola Spadari – Segretaria nazionale Ordine dei Giornalisti

– Segretaria nazionale Ordine dei Giornalisti Roberto Natale – Consiglio di Amministrazione RAI

Relazioni introduttive

“Quando i fatti diventano il bersaglio”

Roberto Reale – scrittore, giornalista, ricercatore universitario

“Quelle periferie oscurate”

Anna Meli – Presidente COSPE

“Da Francesco a Leone: la Carta di Assisi”

Padre Enzo Fortunato

“Come fare cose con le parole”: il ruolo del giornalismo nel contrasto alle discriminazioni

Paola Barretta – Università di Pavia, Carta di Roma

“Quelle guerre oscurate”

Padre Renato Kizito Sesana

“La giustizia negata”

Elisa Signori Rocchelli

Coordinano gli interventi

Elisa Marincola – Portavoce Articolo 21

– Portavoce Articolo 21 Francesco Cavalli – Fondazione PerugiAssisi

Conclusioni

Giuseppe Giulietti – Coordinatore circoli Articolo 21

