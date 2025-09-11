Sudan, oltre 130.000 bambini in condizioni disperate nella città sotto assedio di El Fasher

0 0

Da oltre 500 giorni, la città di El Fasher, nel nord del Sudan, si trova sotto assedio. A soffrire sono soprattutto i più fragili, in particolare i bambini: più di 130.000 sono in una condizione di disperazione e deterioramento umano senza precedenti. La situazione si aggrava di giorno in giorno, con i civili intrappolati tra combattimenti incessanti, bombardamenti e totale mancanza di assistenza umanitaria essenziale. La crisi nel paese sudanese si sta trasformando in una catastrofe umanitaria di proporzioni spaventose, coinvolgendo soprattutto i più giovani, i cittadini più vulnerabili.

Molti bambini in Sudan sono ormai soli in un inferno di fame, violenza e malattie. In migliaia sono stati uccisisi negli attacchi armati mentre cercavano di trovare riparo. Ma molti altri milioni a causa della mancanza di cibo e acqua potabile. La guerra ha provocato una drammatica crisi alimentare: alimentare la popolazione è quasi impossibile, e la malnutrizione tra i più piccoli è in rapida escalation. Sono anche sprovvisti di cure mediche adeguate, mentre ospedali e scuole, i simboli della vita e dell’educazione, vengono colpiti e bombardati regolarmente, rendendo impossibile garantire anche le cure più elementari e l’educazione ai bambini rimasti intrappolati.

A complicare ulteriormente la situazione, una grave epidemia di colera che si sta diffomdendo tra gli abitanti di El Fasher e delle aree circostanti. Le condizioni di insalubrità, la scarsità di acqua pulita e l’impossibilità di accesso ai servizi sanitari stanno contribuendo a una rapida diffusione della malattia, mettendo in serio pericolo la vita di migliaia di persone, già fiaccate dalla guerra e dalla fame.

In questo contesto di crisi senza precedenti, le tensioni e la violenza continuano a crescere. Recentemente, un nuovo raid condotto da gruppi paramilitari ha causato una strage: almeno 24 morti e 55 feriti. Il bilancio di questa operazione dimostra ancora una volta come i civili siano pienamente coinvolti nel conflitto, con innocenti che pagano il prezzo più alto in termini di vite perse e traumi fisici e psicologici.

L’emergenza in Sudan richiede risposte immediate e concertate. Organizzazioni umanitarie e paesi devono intensificare gli sforzi per fornire aiuti di base, come cibo, acqua potabile e assistenza medica, e garantire l’accesso senza ostacoli alle zone di crisi. È inoltre indispensabile un cessate il fuoco duraturo che permetta di evacuare i civili e di ricostruire un minimo di normalità nel paese. Solo grazie ad un impegno globale e coordinato si potrà sperare di alleviare questa tragedia e di salvare le vite di migliaia di bambini e cittadini innocenti.

Il Sudan si trova di fronte a una delle sue crisi più profonde e complesse. La comunità internazionale deve agire con decisione e rapidità affinché il dramma di El Fasher e delle altre aree colpite non si traduca in un’ulteriore perdita di vite umane e in un’ulteriore aggravarsi delle sofferenze. La tutela dei più vulnerabili, in particolare dei bambini, deve essere al centro di ogni intervento, affinché possa tornare a regnare la speranza in un futuro migliore per il Sudan.

