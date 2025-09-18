“Roma Capitale di Pace”. Il 19 settembre iniziativa in vista della Perugia-Assisi

Mentre continua la carneficina di Gaza, la pace e l’umanità sono sotto un drammatico attacco. Ucraina, Sudan, Myanmar… dovunque guardiamo succedono le cose peggiori. Nell’impunità e nell’inerzia generale.
Domenica 12 ottobre 2025 si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità all’insegna del motto “Imagine all the people”. La Marcia sarà preceduta dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli: un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo alle crudeltà del mondo.
Decine di migliaia di persone, scuole, gruppi, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo incontri e manifestazioni locali di ogni genere.
In preparazione della Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre, Roma Capitale, in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, organizza un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 19 settembre nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio con inizio alle ore 15.00.
All’incontro, intitolato “Roma Capitale di Pace”, interverranno:
Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina
Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale
Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale
Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace
Paolo Ciani, Deputato Pd, Segretario XII Commissione – Affari Sociali
Ferdinando Bonessio, Consigliere Roma Capitale
Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia Perugia
Valter Stoppini, Sindaco di Assisi
Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia
Elena Ranfa, Presidente Consiglio Comunale di Perugia
Marco Impagliazzo, Presidente Comunità di Sant’Egidio
Marco Mascia, Coordinatore nazionale della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPce)
Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena
Alex Zanotelli, Missionario comboniano
Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli
Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini
Francesco Vignarca, Campagna Ferma il Riarmo
Gabriella Stramaccioni, Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace
Elena Mazzoni, Stop Rearm Europe
Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna
Giuseppe Giulietti, Portavoce Articolo 21
Chiara Atanasio, Docente Istituto Comprensivo via Gentile 40, Roma
Andrea Fiori, Giovani Costruttori di Pace, Sindaco di Montopoli di Sabina
Capitale di Pace
Venerdì 19 settembre 2025
Aula Giulio Cesare
Ore 15.00