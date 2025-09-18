“Roma Capitale di Pace”. Il 19 settembre iniziativa in vista della Perugia-Assisi

0 0

Mentre continua la carneficina di Gaza, la pace e l’umanità sono sotto un drammatico attacco. Ucraina, Sudan, Myanmar… dovunque guardiamo succedono le cose peggiori. Nell’impunità e nell’inerzia generale.

Domenica 12 ottobre 2025 si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità all’insegna del motto “Imagine all the people”. La Marcia sarà preceduta dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli: un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo alle crudeltà del mondo.

Decine di migliaia di persone, scuole, gruppi, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo incontri e manifestazioni locali di ogni genere.

In preparazione della Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre, Roma Capitale, in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, organizza un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 19 settembre nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio con inizio alle ore 15.00.

All’incontro, intitolato “Roma Capitale di Pace”, interverranno:

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale

Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale

Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Paolo Ciani, Deputato Pd, Segretario XII Commissione – Affari Sociali

Ferdinando Bonessio, Consigliere Roma Capitale

Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia Perugia

Valter Stoppini, Sindaco di Assisi

Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia

Elena Ranfa, Presidente Consiglio Comunale di Perugia

Marco Impagliazzo, Presidente Comunità di Sant’Egidio

Marco Mascia, Coordinatore nazionale della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPce)

Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena

Alex Zanotelli, Missionario comboniano

Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli

Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini

Francesco Vignarca, Campagna Ferma il Riarmo

Gabriella Stramaccioni, Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace

Elena Mazzoni, Stop Rearm Europe

Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna

Giuseppe Giulietti, Portavoce Articolo 21

Chiara Atanasio, Docente Istituto Comprensivo via Gentile 40, Roma

Andrea Fiori, Giovani Costruttori di Pace, Sindaco di Montopoli di Sabina

Capitale di Pace

Venerdì 19 settembre 2025

Aula Giulio Cesare

Ore 15.00

