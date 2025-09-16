Natale: oggi è indispensabile Gaza in prima serata Rai

Buon vento Global Sumud Flotilla

“Ciò che sta accadendo a Gaza richiede una attenzione ancora maggiore da parte della Rai. Nelle ore in cui la città viene rasa al suolo, il servizio pubblico deve mettersi in sintonia con l’angosciato interesse che la vicenda suscita in tanta parte dell’opinione pubblica”. Lo afferma Roberto Natale, consigliere di amministrazione Rai. “E’ indispensabile che oggi la Rai modifichi i suoi palinsesti di prima serata e dia risalto adeguato al tema in una delle tre reti generaliste – prosegue -. Altre emittenti saranno sicuramente attente, visto che hanno stabilmente programmi di informazione in prima serata. Ma la Rai stasera non può e non deve far mancare l’informazione del servizio pubblico: abbiamo colleghe e colleghi che possono agevolmente offrire il servizio che i cittadini si aspettano. Non vogliamo leggere domani le dichiarazioni di chi dirà ‘il servizio pubblico lo abbiamo fatto noi’. L’assenza sarebbe gravissima”.

