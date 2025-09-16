Buon vento Global Sumud Flotilla

L’ultima prova sul genicidio a Gaza arriva dall’Onu. Ecco il rapporto indipendente

Tiziana Ferrario
Israele sta commettendo un genocidio afferma un rapporto Onu diffuso oggi redatto da una Commissione indipendente stabilita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.72 pagine nelle quali vengono indicati 4 atti genocidi commessi da Israele nella striscia di Gaza. Qui trovate il rapporto https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds
 Tra questi atti genocidi c’è l’uccisione di 65 mila palestinesi soprattutto donne e bambini.Accuse naturalmente respinte da Israele che nella notte ha dato il via alla tragica distruzione di #GazaCity, condannata dalla comunità internazionale, ma non dagli Stati Uniti,sempre più lontani dai valori che li hanno resi la  più grande democrazia del mondo. Scioccanti le immagini della conferenza stampa di ieri tenuta da Netanyahu con  il segretario di stato americano Rubio che ha ribadito il sostegno dell’amministrazine #Trump al governo israeliano. Dobbiamo quindi dedurre che i 65 mila morti palestinesi, ii bambini affamati con la forza dell’odio,la furia delle bombe contro gli abitanti di Gaza City siano largamente appoggiati dagli Usa che non hanno mai smesso di fornire armi a Israele. Chi ha la possibilità di muoversi sta provando a scappare disorientata dall’inferno di Gaza City senza sapere dove andare perchè non c’è salvezza nella Striscia di Gaza,una  prigione dove le bombe puntano dritte contro le tendopoli dei civili. Sono però centinaia di migliaia i palestinesi che stanno restando  Gaza City, perchè anziani o privi di mezzi per spostarsi. Un’oscenità in diretta tv alla quale l’Europa sta assistendo inerme  rendendosi complice di Trump e Netanyahu. Anche gli Stati arabi della regione riuniti con i paesi islamici a Doha balbettano,vaneggiando di una Nato araba, ben sapendo che sono tutti dipendenti dagli Usa e dipendenti degli Usa.Non c’è scampo per i palestinesi,mentre quell’incubo della Riviera di Gaza per miliardari  sta diventando sempre più concreto. L’odio si stratifica è non sarà l’espulsione dei palestinesi dalle loro terre,non sarà l’annessione della Cisgiordania promessa dai ministri estremisti israeliani a garantire la sicurezza di Israrle

