Buon vento Global Sumud Flotilla

I media globali uniscono le forze in una prima mondiale per la libertà di stampa a Gaza

Articoli
Barbara Schiavulli
0 0

Per la prima volta nella storia del giornalismo mondiale, decine di testate internazionali hanno deciso di unire le proprie forze in un’azione coordinata per la libertà di stampa a Gaza.

Una risposta collettiva a quasi due anni in cui Israele ha impedito a chiunque, dall’esterno, di entrare nella Striscia per raccontare in maniera indipendente quello che accade.

A pagare il prezzo più alto sono stati i reporter locali: oltre 210 giornalisti uccisi, molti altri feriti, sfollati, costretti alla fame. Eppure hanno continuato a fare il loro lavoro: testimoniare.

Quella che si apre oggi è una mobilitazione senza precedenti: le redazioni di tutto il mondo si coordinano per rompere il muro di silenzio e ribadire un principio fondamentale – la libertà di stampa non è un privilegio, ma un diritto universale, che riguarda tutti.

Perché senza giornalisti liberi non c’è verità, e senza verità non c’è giustizia.

Per questo, oggi, i media globali hanno deciso di unire le forze: un’azione senza precedenti per difendere la libertà di stampa. E per questo, il 4 settembre, Radio Bullets sarà a bordo della Sumud Flotilla che si unirà alle barche partite ieri da Barcellona, Tunisi e Genova: decine di barche, centinaia di persone, 44 Paesi.

Non militari, non governi, ma giornalisti, medici, artisti, cittadini comuni. Tutti con un messaggio: non possiamo più restare fermi a guardare un popolo morire nell’indifferenza.

La Flotilla non è solo un convoglio, è una sfida morale: dire ai palestinesi che non sono soli, dire al mondo che la pace non si invoca soltanto, la si costruisce.

Salire su quelle barche è pericoloso, certo. È sfacciato, senza dubbio. Ma significa scegliere chi siamo e da che parte vogliamo stare.

Se la politica tace, se la diplomazia fallisce, allora tocca a noi. Tocca alla gente, a ciascuno di noi, accendere la miccia della speranza.

Da https://www.radiobullets.com/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

A Pavia raccolte 5 tonnellate di aiuti alimentari e inviati a Gaza

Redazione

La mobilitazione civile pro Gaza. E Venezia

Paolo Iannacone

Pronti a salpare verso Gaza, buon vento Global Sumud Flotilla!

Redazione

Il 6 settembre manifestazione  “Fermiamo la barbarie”

Redazione

Venezia 2025. Corteo pro Gaza. Vincenzo Vita: “Perché il buio del ‘900 non possa tornare”

Bruna Alasia

Castiglioncello: dal festival di Articolo 21 parte la richiesta per una una commissione parlamentare che chieda giustizia per Mario Paciolla. Il messaggio di sostegno alla Palestina

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.