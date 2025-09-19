Buon vento Global Sumud Flotilla

Grande partecipazione allo sciopero proclamato dalla CGIL

Articoli
Davide Mattiello
0 0

Grande partecipazione allo sciopero proclamato dalla CGIL per la giornata odierna anche in Piemonte con punte di adesione del 100% in alcune aziende. Articolo 21 ha dato il proprio convinto sostegno alla manifestazione che ha chiuso la mobilitazione sindacale in piazza San Carlo a Torino. Nel mio intervento ho ricordato i quasi 300 tra giornalisti e giornaliste massacrati intenzionalmente dall’esercito israeliano per impedire ogni testimonianza. Ho ricordato che le voci scomode che dicono la verità sui conflitti sono il target privilegiato dei signori della guerra: anche Giulio Regeni, Andy Rocchelli, Mario Maciolla. Ho chiuso con le parole di Vittorio Arrigoni, altro testimone scomodo ‘RESTIAMO UMANI’

Articolo21
