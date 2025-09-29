Beatrice Venezi, anche gli abbonati chiedono la revoca della nomina a La Fenice

0 0

La nomina della maestra Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice viene criticata anche dagli abbonati del teatro che hanno diffuso una lettera aperta di cui riportiamo il testo integrale.

Lettera aperta a Sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice Nicola Colabianchi, Presidente del Consiglio di indirizzo Luigi Brugnaro Vicepresidente del Consiglio di indirizzo Luigi De Siervo, Consiglieri Maurizio Jacobi, Agnese Lunardelli, Alessandro Tortato

“Egregi, Egregia

scriviamo in quanto abbonate e abbonati alle stagioni liriche e sinfoniche del Teatro La Fenice al quale, da lunga data, siamo profondamente legati. Con stupore e preoccupazione abbiamo appreso la notizia della nomina di Beatrice Venezi a Direttrice musicale del Teatro; un ruolo che richiede competenza e esperienza, ricoperto in passato da figure di indiscusso valore e capacità. Condividiamo quanto le Professoresse e i Professori d’orchestra hanno affermato con grande chiarezza nella loro lettera aperta del 25 settembre e ci uniamo alla loro richiesta di revoca della nomina di Beatrice Venezi in nome della nostra costante attenzione alla vita artistica e al ruolo culturale e civile del Teatro. Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Teatro dichiarando fin d’ora la nostra determinazione a non rinnovare l’abbonamento nel caso venisse confermato questo incarico.

Distinti saluti

Firme

Venezia, 27 settembre 2025

Per adesioni scrivere a

letteraabbonatifenice@gmail.com”

