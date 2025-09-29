Buon vento Global Sumud Flotilla

Beatrice Venezi, anche gli abbonati chiedono la revoca della nomina a La Fenice

Articoli
Redazione
0 0

La nomina della maestra Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice viene criticata anche dagli abbonati del teatro che hanno diffuso una lettera aperta di cui riportiamo il testo integrale.

Lettera aperta a Sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice Nicola Colabianchi, Presidente del Consiglio di indirizzo Luigi Brugnaro Vicepresidente del Consiglio di indirizzo Luigi De Siervo, Consiglieri Maurizio Jacobi, Agnese Lunardelli, Alessandro Tortato

“Egregi, Egregia
scriviamo in quanto abbonate e abbonati alle stagioni liriche e sinfoniche del Teatro La Fenice al quale, da lunga data, siamo profondamente legati. Con stupore e preoccupazione abbiamo appreso la notizia della nomina di Beatrice Venezi a Direttrice musicale del Teatro; un ruolo che richiede competenza e esperienza, ricoperto in passato da figure di indiscusso valore e capacità. Condividiamo quanto le Professoresse e i Professori d’orchestra hanno affermato con grande chiarezza nella loro lettera aperta del 25 settembre e ci uniamo alla loro richiesta di revoca della nomina di Beatrice Venezi in nome della nostra costante attenzione alla vita artistica e al ruolo culturale e civile del Teatro. Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Teatro dichiarando fin d’ora la nostra determinazione a non rinnovare l’abbonamento nel caso venisse confermato questo incarico.
Distinti saluti
Firme
Venezia, 27 settembre 2025
Per adesioni scrivere a
letteraabbonatifenice@gmail.com”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Una riforma della Rai che non rispetta né il Freedom Act né la Costituzione. Il pensiero di alcuni costituzionalisti

Redazione

L’occupazione del governo. Dalla Rai al teatro

Giuseppe Giulietti

Vie dell’apartheid e città sfregiate. Il reportage sulla Cisgiordania

Sandra Cecchi

Pace, disarmo, emancipazione femminile. Le battaglie di civiltà di Paolina Schiff

Elisa Signori

100 ospedali per Gaza: 2 Ottobre flash mob in tutta Italia

Redazione

La macchina di Giancarlo Siani a Fondi, un tappa importante per la legalità e la pace con don Luigi Ciotti

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.