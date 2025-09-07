Angelo Vassallo, 15 anni dopo. Aperta la sede della Fondazione del sindaco pescatore

0 0

C’eravamo anche noi a Vallo della Lucania (SA) a una manciata di km da Pollica, il comune dove 15 anni fa veniva ucciso Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore, ucciso perché faceva le cose perbene e quindi scomodo. Ieri è stata inaugurata la prima sede ufficiale della Fondazione Angelo Vassallo e va detto che la precedente sede provvisoria proprio in quel comune non sia stata confermata, ma addirittura sfrattata. A dirlo il Presidente della Fondazione Dario Vassallo. Ieri mancavano i sindaci di quel territorio, mancavano quelle fasce tricolori che rappresentano l’Italia e la sua Costituzione. La nuova sede, davanti l’ospedale San Luca e vicino alla Procura di Vallo della Lucania, è un segnale che la legalità e la ricerca della verità curerà, si spera, anche i mali prodotti dalla commistione tra la politica e la malavita. Intanto il 16 settembre a Salerno partirà il processo e ci si augura che la famiglia di Angelo Vassallo avrà finalmente giustizia dopo 15 anni. Intanto la Fondazione andrà avanti senza timori.

