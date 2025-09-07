Buon vento Global Sumud Flotilla

Articolo 21 al sit in di Roma organizzato dalla Cgil. “Fermiamo la barbarie!”

Articoli
Redazione
0 0

Un messaggio chiaro, semplice e che potrebbe essere immediatamente recepito: “Fermiamo la barbarie“. Questo il liet motiv della manifestazione organizzata dalla Cgil e alla quale ha aderito da subito Articolo 21, presente con una delegazione al sit in di Roma.

“Si fermi la barbarie in corso e il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”. È quanto, infatti,  hanno chiesto migliaia di persone da tante città italiane dove si sono tenuti i presidi di solidarietà con la popolazione di Gaza promossi dalla Cgil. L’appello è stato accolto da lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, associazioni, artisti, intellettuali e giornalisti, chiamati a unirsi per affermare con forza il valore universale della convivenza e dei diritti umani.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Non dimentichiamo. E non archiviamo. L’esempio collettivo di Sassoferrato

Giuseppe Giulietti

L’Italia minore che chiede verità per i giornalisti uccisi. Sassoferrato, settembre 2025

Graziella Di Mambro

Angelo Vassallo, 15 anni dopo. Aperta la sede della Fondazione del sindaco pescatore

Barbara Paggetti

Il corteo per il Leoncavallo ha mostrato due modelli di città e di società

Danilo De Biasio

Anna Foa a Latina con “Il suicidio di Israele”

Redazione

864 persone impiccate in Iran nel 2025. l’ultimo è Mehran Abbasian

Ahmad Rafat
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.