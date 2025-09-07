Articolo 21 al sit in di Roma organizzato dalla Cgil. “Fermiamo la barbarie!”

0 0

Un messaggio chiaro, semplice e che potrebbe essere immediatamente recepito: “Fermiamo la barbarie“. Questo il liet motiv della manifestazione organizzata dalla Cgil e alla quale ha aderito da subito Articolo 21, presente con una delegazione al sit in di Roma.

“Si fermi la barbarie in corso e il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”. È quanto, infatti, hanno chiesto migliaia di persone da tante città italiane dove si sono tenuti i presidi di solidarietà con la popolazione di Gaza promossi dalla Cgil. L’appello è stato accolto da lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, associazioni, artisti, intellettuali e giornalisti, chiamati a unirsi per affermare con forza il valore universale della convivenza e dei diritti umani.

