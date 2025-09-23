A Trapani si ricorda Kirk e ci si dimentica di ciò che sta accadendo a Birgi

Lo dico con la mia solita franchezza, ma lunedì sera mi aspettavo a Trapani un Consiglio comunale diverso, acceso, politicamente infuocato. Ma con contenuti definiti. A Palazzo Cavarretta, vecchio palazzo Senatorio, sede del consesso civico, invece tante cose sono state accolte…in silenzio. All’indomani di due manifestazioni parecchio partecipate sulla Pace, sulle guerre che non ci rendiamo bene tutti essere alle nostre porte, Ucraina e Medio Oriente, mi aspettavo qualche intervento e in particolare qualcuno dedicato al rafforzamento militare dei presidi militari locali, n particolare quelli di Birgi, caserma aeronautica “Livio Bassi”, sede del37 ° stormo e dell’area di contrada Milo, un dismesso aeroporto miliutare risalente al secondo conflitto mondiale, invece mi sono dovuto sorbire …la richiesta di un minuto di silenzio in memoria dell’attivista trumpiano Charlie Kirk. “Un minuto di silenzio non si nega a nessuno” ha detto il presidente dell’aula Alberto Mazzeo, in risposta alla relativa proposta avanzata dal simpaticone (mi sia concessa licenza) Nicola Lamia, consigliere di Fratelli d’Italia, che forse alla pari della maggiorparte dei suoi colleghi fino a ieri nemmeno sapeva della storia di questo attivista ucciso negli Usa e celebrato da Trump e Musk. Per carità, la violenza e quella politica vanno condannate e disprezzate, non può essere giustificata o tollerata, ma Kirk non era certo un eroe civile tanto da meritare a Palazzo Cavarretta quello che in molte altre istituzioni è stato negato. Palazzo Senatorik di Trapani è arrivato a questa decisione anticipando ciò che avverrà nelle aule parlamentari ma che non è stato ci cesso nell’aula del Consjglio comunale di Genova. Kirk ricordato (sic) in nome dell’etichetta di destra che mostrava, non è certo stato un simbolo di libertà e diritti. Adesso serve alla destra per fare propaganda e vittimismo e forse alimentare certe strette democratiche come accade a Roma, dove la premier Meloni preferisce parlare di pasterelle e disertare la seduta dell’assemblea delle Nazioni Unite dove si è parlato di Gaza.

Vogliamo parlare davvero di libertà. Comnciamo da Trapani. E’ possibile che sull’aeroporto militare che torna ad essere base Usa a pieno titolo, con la scusa della formazione dei piloti degli F 35, nessuno dica nulla? Si guarda solo ai problemi che ciò procurerà all’aeroporto civile: il “Vincenzo Florio” da sempre è stato una dependance di quello militare, si è sempre saputo che la precedenza nelle operazioni è sempre quella della nostra Aeronautica, ma come si fa a dire che si potenziano i voli civili, lo sostiene la società di gestione” Airgest, mentre sulla pista vengono allineati i nuovi formidabili aerei militari, super armati? E’ successo pochi giorni addietro, un decollo di un aereo per Pisa ritardato di parecchio per il decollo di due aerei militari (evento giustificato come esercitazione, ma mi chiedo se fosse stata davvero esercitazione non era possibile farla conciliare con la partenza del volo civile?). E magari sarà successo altre volte, ma siccome i passeggeri in partenza da Birgi ai ritardi sono abituati, non si è saputo nulla. Dicono: dobbiamo vedere questa nuova operatività dentro l’aeroporto militare di Birgi come una opportunità per il territorio. Non ne ho capito il senso, magari qualcuno saprà spiegarlo non solo a me ma al tessuto economico del territorio trapanese. Dicono: tanto il turismo che arriva qui non è ricco, i militari Usa possono essere una risorsa. A parte che non mi pare che qualche imprenditore turistico abbia chiuso i battenti, basta ricordare che in un paio di anni i B&B a Trapani sono raddoppiati arivando a 1200, per non dire dei locali di ristorazione aperti, ma il militare Usa o altri piloti che verranno avranno tutto dentro la base, tanto che l’Aeroporto Militare si starebbe preparando alla loro accoglienza. E perchè non dire dell’area di Milo, l’ex aeroporto dell’ultimo conflitto mondiale, da ultimo usato come base di lancio dei palloni dell’agenzia spaziale italiana e dismesso da parecchio: li so o stati previsti tanti progetti, interporto, Cittadella dello Sport, ci mancava nei progetti la costruzione di grattacieli e forse far nascere una moderna Trapani, e invece, alt dal ministero della Difesa, l’area non è vendibile e serve ai militari. Ufficialmente per dare uno spazio ai Vigili del Fuoco, ma l’area è così grande che potrebbe accogliere in un sol giorno i vigili del fuoco di tutta Italia, non solo di Trapani e provincia o della Sicilia; e allora cosa diventerà l’ex aeroporto di Milo? Un punto sensibile a ridosso di villette e palazzi. La verità è quella che parliamo di Pace, di fine delle guerre, di Palestina libera, ma noi parliamo soltanto ma altri agiscono in senso inverso. Direte: questo ragionamento porterebbe a ritenere inutile un dibattito politico locale, ma non è così. Tante voci messe assieme possono davvero smuovere i Governi, certamente dire a chi pensa di piantare tende militari dalle nostre parti, noncuranti delle popolazioni civili, che l’accoglienza potrà essere cortese e gentile ma giammai complice. E poi, predichiamo tutti la Pace e ricordiamo quell’esaltato di Kirk che le guerre le auspicava ogni giorno?