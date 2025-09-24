Disarmare le parole. Corso-evento di Articolo 21 il 10 ottobre a Perugia

0 0

Articolo 21 partecipa in modo convinto alla prossima marcia PerugiAssisi del 12 ottobre e in preparazione di quella che per noi, e con noi di tante associazioni impegnate per la pace e i diritti civili, abbiamo organizzato un corso di formazione per disarmare le menti, disarmando il linguaggio di guerra. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi e la Regione Umbria che ospita i lavori. L’incontro si terrà il 10 ottobre ed è inserito nella formazione professionale riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti, con 5 crediti. Il titolo e i relatori danno il senso dell’approfondimento che crediamo necessario alla vigilia del marcia e in uno scenario internazionale che si muove lungo un crinale di violenza, anche verbale, inaccettabile per chi crede nella democrazia, nel diritto di tutti ad un mondo di rispetto e di pace. Di seguito i dettagli del convegno che è anche corso di formazione per i giornalisti.

Disarmare le parole per disarmare le menti per disarmare la terra. Chi raccoglie l’ultimo appello di Papa Francesco?

Il corso si propone di analizzare la “fabbrica delle opinioni” tra propaganda di guerra, nonché di approfondire la presenza dei narratori dell’odio, menzogne e falsificazione della realtà.

Relatori

Massimiliano Presciutti – Presidente della Provincia di Perugia

Flavio Lotti – Presidente Fondazione PerugiAssisi

Vittorio Di Trapani – Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana

Paola Spadari – Segretaria nazionale Ordine dei Giornalisti

Giuseppe Giulietti – Giornalista, coordinatore di Articolo 21

Roberto Natale – Consiglio di Amministrazione RAI

Roberto Reale – scrittore, giornalista, ricercatore universitario

Anna Meli – Presidente COSPE

Moderatori

Elisa Marincola – Portavoce Articolo 21

Francesco Cavalli – Fondazione PerugiAssisi

Durata: 3 ore, dalle 10.15 alle 13.15 presso la sala del consiglio regionale della Regione Umbria ad Assisi

Iscrizioni su https://www.odg.it/

Subito dopo l’apertura dei lavori sarà esposto lo striscione con i nomi di tutti i cronisti palestinesi uccisi realizzato da Articolo 21 Umbria e sarà presente una delegazione di palestinesi arrivata in questi giorni da Gaza.

