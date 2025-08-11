Sit-in davanti alla Rai: “Silenzio su Gaza e informazione distorta’”

Vincenzo Vita
Davanti alla Rai movimenti e associazioni, da Articolo21 a ReteNoBavaglio, sit in davanti alla sede della direzione della Rai per esprimere indignazione contro la pessima informazione del servizio pubblico su Gaza.
Si tace sulla tragedia e mai in esponente palestinese è invitato a parlare in un tg, in un gr, in uno degli innumerevoli talk.
Si è arrivati al punto di definire giornalista e terrorista Anas Ak-Sharif di Al Jazeera ucciso senza pietà e oltraggiato da morto.
Basta, basta, basta! La Rai è in infrazione per l’inosservanza dell’articolo 5 sui servizi pubblici dell’Emfa e così aggiunge ulteriori motivi alle critiche aspre che arrivano da tutti i rapporti sui media europei.

Articolo21
