Sit-in davanti alla Rai: “Silenzio su Gaza e informazione distorta’”

Davanti alla Rai movimenti e associazioni, da Articolo21 a ReteNoBavaglio, sit in davanti alla sede della direzione della Rai per esprimere indignazione contro la pessima informazione del servizio pubblico su Gaza.

Si tace sulla tragedia e mai in esponente palestinese è invitato a parlare in un tg, in un gr, in uno degli innumerevoli talk.

Si è arrivati al punto di definire giornalista e terrorista Anas Ak-Sharif di Al Jazeera ucciso senza pietà e oltraggiato da morto.

Basta, basta, basta! La Rai è in infrazione per l’inosservanza dell’articolo 5 sui servizi pubblici dell’Emfa e così aggiunge ulteriori motivi alle critiche aspre che arrivano da tutti i rapporti sui media europei.

